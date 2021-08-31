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国际空间站“曙光”号太空舱发现裂缝

2021年08月31日08:42 | 来源：新华网
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　　俄罗斯能源火箭太空公司30日说，宇航员在国际空间站俄罗斯“曙光”号功能货舱发现多条裂缝。

　　俄罗斯卫星通讯社援引能源火箭太空公司第一副总设计师弗拉基米尔·索洛维约夫的话报道，宇航员检查“曙光”号时“在多处发现非穿透性裂缝”。考虑到空间站机组成员先前在俄“星辰”号服务舱发现多条穿透性裂缝，“曙光”号上目前发现的裂缝可能会越来越大。

　　空间站宇航员2019年9月发现空间站少量漏气，大约一年后在“星辰”号服务舱过渡舱段内壁确认并封堵住两条裂缝，但仍未能彻底消除漏气现象。据专家推测，漏气可能与微陨石或太空垃圾碎片撞击国际空间站外壁有关。不过，俄罗斯航天局认为，漏气问题目前未对空间站内宇航员的安全构成威胁。

　　“曙光”号是空间站首个太空舱，于1998年11月升空。按最初设计，空间站应于2015年“退休”，但之后服役期两次延长，目前延至2024年。俄罗斯国家航天公司总裁德米特里·罗戈津先前说，空间站某些陈旧的设施或该退役，漏气现象敲响了警钟。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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