阿富汗塔利班29日披露其最高领导人海巴图拉·阿洪扎达的行踪，并表示他很快将公开露面。

法新社援引塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德的话报道：“他在坎大哈。他从一开始就住在那里。”

另一名塔利班发言人比拉勒·卡里米说：“他很快将公开露面。”

俄罗斯卫星通讯社29日援引一名消息人士的话报道，阿洪扎达已经开始在坎大哈与塔利班其他领导人会谈，具体内容不详。

坎大哈位于阿富汗南部，先前是阿富汗塔利班的大本营。这一组织2016年宣布阿洪扎达出任新领导人，接替死于美军空袭的阿赫塔尔·穆罕默德·曼苏尔。

塔利班本月15日进入并控制首都喀布尔，继而与国内政治力量对话，表示将组建一个包容性政府。

穆贾希德28日告诉路透社，预计一两周内完成“组阁”。

塔利班披露阿洪扎达行踪之际正值美军全部撤出阿富汗前夕。美军定于31日完成撤离。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文29日表示，美国“有能力”确保大约300名希望离开阿富汗的美国人在最后期限之前安全抵达喀布尔机场并撤离。据美联社报道，另有大约280名美国人打算留在阿富汗或者尚未确定去留。

按照沙利文的说法，美国“将确保任何美国公民和合法永久居民”以及“帮助过我们的阿富汗人”在31日后能“安全通行”。

英国、法国、西班牙、意大利等国政府已经宣布，完成人员撤离行动。

法国媒体援引法国总统马克龙的话报道，法国与英国、德国打算30日在联合国安全理事会提出决议草案，提议在喀布尔设立一个“安全区”，以供希望离开阿富汗的人员继续撤离。

马克龙说，法方与塔利班已经开始讨论这一议题，卡塔尔参与其中。阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈设有政治办事处。

然而，塔利班方面拒绝“安全区”设想。塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣告诉法国公共电台：“这没必要。阿富汗是独立国家，难道能在法国或英国设立这样的‘安全区’吗？”

沙欣同时表示，塔利班愿与“一些国家”达成协议，共同恢复喀布尔机场运营。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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