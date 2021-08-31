多家媒体报道有多名阿富汗平民死于美军29日在阿富汗首都喀布尔发动的一次空袭后，美军不得不推翻起初“无平民伤亡”的说法，称存在这种可能。

美军使用无人驾驶飞机29日再次对极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支目标实施空袭，瞄准喀布尔一处居民区。多名美方官员称，摧毁一辆载有“多名自杀式炸弹袭击者”的汽车，从而解除针对喀布尔机场“迫在眉睫”的威胁。

美军最初声称，没有迹象显示平民在空袭中死伤。不过，这一说法很快遭媒体“打脸”。

美国有线电视新闻网援引目击者和遇难者家属的话报道，空袭致使一户阿富汗家庭9人死亡，包括6名儿童，最小的年仅两岁。

一名死者亲属哭诉道：“我们不是‘伊斯兰国’……我们是普通人家。”一名住在附近的居民说，他在回家路上目睹空袭并听到一声巨响，急忙躲避，随后赶去营救邻居。“所有邻居都帮忙灭火，我看到五六个人死了……还有两人受伤。”

死者家属说，家里停着两辆车，父亲和3个孩子在其中一辆车上，原本打算出门。报道援引美国政府一名官员的话说，空袭地点与这户家庭住址相符。

另据美联社报道，一名不愿公开姓名的阿富汗政府官员透露，美方空袭导致三名儿童死亡。多名目击者说，机场附近居民区内的两辆汽车遭遇空袭，包括儿童在内的多人死亡。

就平民伤亡报道，美国中央司令部发言人比尔·厄本说，正在评估空袭结果，“如果有无辜者丧生，我们将深感悲痛”。

厄本说，那辆汽车被击中后发生剧烈的二次爆炸，表明车内载有大量爆炸物，可能造成“更多伤亡”。

喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击，美军13人死亡、18人受伤，至少上百名阿富汗人丧生。“伊斯兰国”阿富汗分支宣布发动这次袭击。作为报复，美军无人机27日在楠格哈尔省“定点清除”，致“伊斯兰国”阿富汗分支成员两死一伤。

机场爆炸袭击发生以来，许多阿富汗人仍在寻找亲友下落。英国广播公司29日报道，一些遇难者家属说，他们的亲人并非直接死于爆炸，而是在混乱中被美军等外国士兵开枪打死。美国国防部暂时没有回应这一报道内容。

阿富汗塔利班谴责美军27日和29日的空袭，认定在阿富汗领土发动空袭侵犯了阿富汗主权。（安晓萌）（新华社专特稿）

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