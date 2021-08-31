日本千叶市教育委员会29日宣布，当地一所初级中学6名教师感染新冠病毒，其中两人曾带领学生现场观看东京残奥会比赛。

据日本广播协会电视台30日报道，千叶市若叶区贝塚中学两名四五十岁的男教师25日带领18名学生乘坐大客车前往幕张国际会展中心，观看残奥会盲人门球比赛。另有37名学生乘坐其他车辆前往比赛场馆。

这两名教师当天没有任何不适，分别于27日和28日出现发热及其他症状，随后确诊感染新冠病毒。

千叶市教育委员会说，贝塚中学这次疫情第一个确诊病例是一名50多岁的女教师，23日开始出现发热症状，25日确诊，但校方当天依旧组织学生观看残奥会比赛。

校方说，师生在观看比赛时戴口罩，按规定保持安全距离。当地卫生部门认为，大部分学生与染疫教师没有近距离接触或“15分钟以上”密切接触，不属于密接人员。截至29日，没有学生报告身体不适。

和东京奥运会一样，东京残奥会不允许普通观众入场。但主办方破例设置学生观赛项目，以增进年轻人对残奥会的了解。千叶市教育委员会表示将继续组织学生观赛。

贝塚中学染疫教师中，一人在暑假期间接受学生咨询，接触大约100名学生。总计大约120名学生和30名教职员工将接受新冠病毒检测。

千叶市位于日本首都圈，是千叶县首府。千叶县8月2日进入防疫紧急状态，定于9月12日结束。千叶市小学和初中8月30日开学，贝塚中学因发生疫情延期至9月3日开学。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)