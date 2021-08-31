新华社喀布尔8月30日电（法里德·贝赫巴德）阿富汗首都喀布尔国际机场30日遭火箭弹袭击，目前尚无人员伤亡报告。极端组织“伊斯兰国”宣称实施了此次袭击。

一名现场目击者30日在接受新华社采访时说，有人从喀布尔一居民区的一辆汽车上向喀布尔机场发射了5枚火箭弹，据信火箭弹遭到美军拦截。

截至目前，尚无人员伤亡报告。据阿富汗亚利安那新闻社报道，“伊斯兰国”已宣称实施了此次袭击。

美军联合参谋部官员泰勒30日在美国国防部记者会上表示，美国东部时间29日23时左右，5枚火箭弹射向喀布尔机场，其中3枚未落入机场区域，一枚被美军拦截击毁，一枚落入机场区域，但未对撤离行动和美方人员构成威胁。

白宫新闻秘书普萨基在一份声明中说，美国总统国家安全事务助理沙利文和白宫办公厅主任克莱因已向总统拜登汇报喀布尔机场遭火箭弹袭击一事。

喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击事件，造成美军13人死亡、18人受伤，另有至少170名阿富汗平民死亡。美国认为“伊斯兰国”阿富汗分支实施了此次袭击。美国中央司令部29日说，美军当天在喀布尔对“伊斯兰国”阿富汗分支目标实施空袭。据阿富汗黎明电视台报道，美军的无人机打击行动造成包括5名儿童在内的10人死亡。死者亲属表示，死者来自同一个家庭，都是平民，并非“伊斯兰国”成员。（参与记者：史先涛、刘品然）

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