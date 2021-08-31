新华社联合国8月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，认为巴以问题要在“两国方案”基础上寻求长期解决。

耿爽说，近段时间，巴勒斯坦被占领土紧张局势有所升级，给3个月前达成的停火蒙上阴影。中方敦促各方、特别是以色列保持最大限度的克制，避免任何针对平民的暴力，避免任何可能激化矛盾的行为。

耿爽说，巴以冲突频仍，很大程度上是因为中东和平进程偏离原有正确轨道，联合国决议没有得到切实执行，巴勒斯坦独立建国权利一再受到侵害。这再次证明，巴以问题归根结底要在“两国方案”基础上寻求长期解决。

耿爽说，上月，中国国务委员兼外长王毅在访问中东地区时提出关于落实“两国方案”的三点思路，旨在破解当前停滞局面，促进“两国方案”由共识转为行动。中方主张切实增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，支持巴内部各派实现团结和解，鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

耿爽说，中方支持巴勒斯坦争取民族权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方将继续同国际社会各方一道，坚持和平正义，秉持公道良知，践行真正的多边主义，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、合理、公正解决，巴以两国和本地区早日实现持久和平。

耿爽呼吁国际社会紧急行动，多渠道向巴勒斯坦提供人道和抗疫援助，并继续支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作。中方敦促以色列开放加沙有关口岸，尽快全面解除对加沙的封锁围困，为人道援助和重建物资提供准入。

耿爽说，中方一直高度关注巴人道局势，以实际行动支持巴勒斯坦人民抗疫斗争。今年3月，中国政府向巴方捐赠新冠疫苗，不久将再捐赠疫苗，并与埃及一道，依托两国在埃及合作建立的疫苗灌装厂，联合向加沙地带的巴民众提供疫苗援助。中方还将向近东救济工程处提供新冠疫苗。

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