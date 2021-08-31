新华社突尼斯8月30日电（记者黄灵）阿尔及尔消息：为期两天的利比亚及其邻国外长会议30日在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕。

利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、埃及、苏丹、乍得、尼日尔的外长，以及联合国、阿拉伯国家联盟、非洲联盟的代表参加会议。与会人员将就利比亚大选前建立法律框架、所有外国军队和雇佣军从利比亚撤出、统一利比亚各派武装等问题进行讨论。

阿尔及利亚外长拉马姆拉在致开幕词时说，解决利比亚问题面临不少困难，主要是一些外国势力企图扩大在利比亚的影响力，导致利比亚及其邻国利益受损。他表示，利比亚邻国一直努力解决利比亚危机，阿尔及利亚及其他各方坚决维护利比亚主权和领土完整。

联合国秘书长利比亚问题特别代表扬·库比斯表示，利比亚将于今年12月24日举行大选，利国内各方应尽快行动起来，确保大选顺利举行。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，“国民军”与国民代表大会结盟，控制东部和南部大部分地区。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方去年10月在瑞士日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。2021年2月，利比亚政治对话论坛在日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。2021年3月，利比亚新民族团结政府（即过渡政府）成立。

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