□ 严 瑜

在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国引爆战火，在中东策动“阿拉伯之春”，在东欧、中亚导演“颜色革命”，在拉美推行“新门罗主义”，在南海“拉偏架”“搅浑水”……环顾全球，美国捅出的“乱子”比比皆是。这个所谓“超级大国”，凭借强权挥舞大棒，动辄干涉他国内政，甚至颠覆他国政权，肆意威胁世界和平与安全，已成为名副其实的“超级捣乱者”。

细数美国每一次祸乱世界的恶行，似乎都“师出有名”。“维护民主自由”“人权高于主权”“人道主义干预”……打着一堆冠冕堂皇的旗号，美国俨然一支“正义之师”，在世界各地“维持秩序”、“主持公道”、“伸张正义”。

然而，美国究竟干的什么勾当、打的什么算盘，明眼人看得一清二楚。一层层看似光鲜的合法“外衣”掩盖不住其霸道行径的本质。所谓“维护民主自由”，实则为了巩固自身霸权地位；所谓“人权高于主权”，实则在推行“顺我者昌，逆我者亡”的强权政治；所谓“人道主义干预”，实则依仗军事实力优势进行武力干涉。美国口口声声要做“世界警察”，骨子里却是彻头彻尾的世界和平破坏者和全球动荡制造者。

在美国看来，只有将世界搅乱，才能从中渔利，进而谋求自身的最大利益。菲律宾总统杜特尔特曾直言，美国无法承受战争的结束。出售飞机、轮船和子弹，是美国希望战争不休的原因。作为“全球最大军火商”，美国的逻辑简单粗暴——挑起或煽动战争，才有机会大发“军火财”。美国副总统哈里斯也在数月前不小心说漏了嘴，说出了大实话——过去很多年里，美国几代人都在为石油而战。

当然，以贪婪著称的美国，贪图的不只是金钱和能源。坐稳“世界老大”这把交椅，让所有国家听命于己，这是美国根深蒂固的霸权主义思维。美国大搞意识形态输出，推动所谓“和平演变”，想方设法地“改造”那些不符合美国利益的国家政权，不择手段地打击那些不愿接受其制度安排的国家，根本目的是想“天下独霸”，让国际社会成为自家的“一言堂”，映射出强者通吃的霸道心态和唯我独尊的单边思维。

殊不知，“一家独大”的时代早已结束，和平与发展是当今世界不可逆转的主流。若看不清形势，执意逆潮流而行，那么只能落得损人不利己的下场。

现实已经留给美国足够多的教训：一次次贸然发动战争却无功而返，不仅耗费巨额战争成本，造成无数美军士兵伤亡，而且使得美国国力元气大伤，社会矛盾凸显，战乱导致部分国家的难民及恐怖势力蔓延至欧美等国，还大大增加后者的国家安全风险；一次次搞乱别国后又做“甩手掌柜”，不仅给地区局势留下无数隐患，还使美国自身国际声誉跌入谷底，国际形象几近崩塌；一届届政府沉迷输出“美式民主”却无一成功，不仅影响其国内治理与发展，而且让美国在国际竞争中用偏力量、渐失优势，以为仅靠武力打压就能获得领先地位、赢得世界尊重，实际结果却恰恰相反。

四处折腾的美国，向世界输出战争与动乱，也终究反噬自己，沦为“民主输出”的牺牲品。正如基辛格曾在《美国的全球战略》一书中所发出的警告：蓄意追求霸权主义的做法终将使美国成为伟大国家的整套价值观毁于一旦。美国不想让世界和平发展，那么作为这个“地球村”的一分子，其自身也将无法获得真正的安宁。

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