“英国一些政客对新疆的指责违背事实、荒谬至极，完全是出于政治操弄的鬼把戏，新疆稳定发展的事实早就打了他们的脸。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相30日说，真正配得起“种族灭绝”“侵犯人权”等“称号”的，恰恰是英国自己。

一段时间以来，英国部分反华势力不断散播涉疆谣言，妄图通过影响国际舆论给中国施压，从而达到扰乱新疆、遏制中国发展的目的。对此，新疆维吾尔自治区30日在京举行涉疆问题新闻发布会，还原新疆社会发展真实情况，揭露英方在人权方面的丑陋历史和不堪现实，撕开其“人权教师爷”的伪善面纱。

“新疆社会大局和谐稳定，人民生活安定祥和，恐怖主义、极端主义滋生的土壤已经被有力铲除，暴恐活动多发频发的局面一去不复返！”徐贵相说，这种情况下，英国的一些政客感到无计可施、无力可用、无牌可打，便丧失理智、丧心病狂地编造谎言，把最恶毒的帽子扣到新疆头上，简直荒谬绝伦、无耻至极！

徐贵相说，回顾英国的历史，了解英国的现实，才真正令所有有正义感的人震惊、震怒。

澳大利亚塔斯马尼亚人、新西兰毛利人、北美印第安人……新疆社会科学院历史研究院副研究员马合木提·阿布都外力列举英国在数百年殖民历史中在世界多地犯下的屠杀、迫害等恶劣行径，反问道：“像英国这样的国家有什么资格大谈人权？”

白人至上观念盛行，种族主义根深蒂固，少数族裔权利长期得不到合理保障；对穆斯林的歧视现象普遍存在，对穆斯林不宽容。这些都是英国面临的突出问题。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提说，英国有7%的人面临财务困难，而在非白人群体中，这一比例高达12%到18%；英国黑人儿童上学机会远低于白人儿童；2017年至2018年，黑人在街头遭受盘查和搜身检查的概率是白人的9.5倍；新冠肺炎疫情中，英国少数族裔比白人面临更大的感染和病亡风险。

伊力江·阿那依提说，在英国，非裔、亚裔等少数族裔受到种族歧视、暴力或骚扰的情况比比皆是，其种族歧视不仅持续时间久，而且遍及英国社会的各领域、各阶层。

“英国‘伊斯兰恐惧症’愈演愈烈，反穆斯林情绪日益严重，穆斯林遭受歧视已司空见惯，他们基本的政治权利、经济权利、文化权利、社会权利难以得到保障。”新疆大学人权问题专家热米娜·肖凯提说，英方应该认真正视、解决这些问题，而不是一味抹黑新疆人权状况。

“看看新疆稳定发展的大好形势，大家就明白了什么是谎言、什么是真相。英国政客们散布的谣言抹黑不了新疆美好的形象，玩弄的伎俩蒙骗不了世人的眼睛。”徐贵相说，英国政客们的苦心经营完全是逆历史潮流而动，注定是徒劳无功的。

（新华社北京8月30日电 记者孙楠）

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