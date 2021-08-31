本报记者 徐 伟

近日，印尼逐步下调多地疫情限制措施级别。8月30日，印尼首都雅加达的学校恢复线下面对面授课。图为当日，学生佩戴口罩进入校园。

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印度尼西亚政府负责疫情防控的发言人8月30日表示，印尼新增感染数量连续5周呈下降趋势，政府希望继续保持这一势头。当地媒体报道说，随着疫情防控状况有所好转，印尼政府旨在控制疫情蔓延的“紧急公共活动限制措施”实施力度也随之放松。

印尼总统佐科日前表示，印尼的疫情防控形势不断改善，目前每日新增确诊病例数比高峰期下降78%，治愈病例多于新增病例，医疗资源紧张状况得到有效缓解。政府决定将爪哇岛和巴厘岛部分地区限制措施级别由4级下调至3级，相关地区的商场和购物中心、餐厅等公共场所将陆续有条件向接种疫苗者开放。重新开放的商场和购物中心最多可容纳50%的顾客，此前不提供堂食的餐厅，现在可最多允许25%的顾客用餐。此外，印尼出口导向型产业及配套产业可100%恢复运行。

今年7月3日，为应对新一轮疫情，印尼政府宣布实施限制措施，并已6次延期。当地舆论认为，从目前状况来看，限制措施的实施效果显著。

除有序重新开放社会活动外，印尼积极推进新冠疫苗接种。8月30日，印尼收到最新一批来自中国科兴的920万剂散装疫苗。印尼卫生部最新数据显示，目前已累计获得超过2.1亿剂疫苗。截至8月24日，印尼共有5846.9万人至少接种一剂新冠疫苗，其中3264.1万人完成两剂接种。

统计显示，今年二季度印尼经济同比增长7.07%。印尼中央统计局认为，进出口业务的增加对该国经济增长作出重要贡献。印尼经济改革中心经济学家尤素福认为，印尼经济增长50%以上源于公共消费贡献，这是印尼较好实现后疫情时代经济复苏的优势所在。但鉴于德尔塔毒株依然在全球传播，印尼政府已将2021年经济增速预期下调到3.7%至4.5%。

（本报雅加达8月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)