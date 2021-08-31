新华社重庆8月30日电 （记者吴燕霞）29日，一列满载50柜机器设备的中欧班列从重庆团结村站顺利驶出，经由二连浩特口岸出境，直接开往乌克兰首都基辅，预计将于9月中旬抵达。此趟班列的顺利开行，标志着中欧班列（渝新欧）成功开通重庆首趟直达乌克兰基辅的国际货运班列，进一步丰富了重庆通往欧洲地区的国际物流网络和贸易通道。

据了解，以往从重庆出口到乌克兰的货物都要经白俄罗斯或波兰中转，在货运旺季，中转站点容易发生大规模等待滞留情况，从而影响班列的时效性。此趟直达乌克兰班列的顺利开行，能有效避免此类问题发生。

今后，出口乌克兰的货物可在重庆集结，并通过中欧班列直达乌克兰及广大中东欧地区，更高效地联动亚欧大陆，从而进一步提高班列运输时效，降低客户企业的时间、物流成本，增强本地及周边地区企业和“中国制造”产品在国际贸易中的竞争力和持续发展力。

据重庆市口岸和物流办公室介绍，今年上半年，渝新欧已开行1359列，同比增长超50%。自2011年开通以来，渝新欧已累计开行超过8000列。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 18 版）

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