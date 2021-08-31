本报记者 荣 翌

库尔巴托娃是生活在俄罗斯远东地区的一名年轻母亲。休产假期间，她在托木斯克国立大学申请了“教师工作中的数字技术”专业培训。

“我是一名外语老师， 9月休完产假将重返工作岗位。在暂离岗位的这段时间里，我发现相关知识和技术已经快速更新。”库尔巴托娃说，通过再培训获取新知识后，她不仅对数字化教学充满信心，还希望用自己所学帮助其他同事掌握数字工具。

像库尔巴托娃一样积极参与职业培训的俄罗斯人不在少数，他们都是俄政府主导的“就业促进”项目的受益者。该项目由政府支持，依托85所高校教育资源为公民提供职业培训。从今年秋季开始，将有5.6万人在高校接受1—3个月的职业培训。从2022年起，每年接受培训的人数将超过11.5万人，失业者等群体可以获得免费培训。

“社会对培训课程的总体需求很高，这个项目对整个高等教育系统都很重要，是数字经济国家项目和高等教育数字化进程的一部分。”俄罗斯副总理切尔内申科表示，相关部门已经提出，根据劳动力市场和实体经济需求调整职业教育内容，并组织大学和企业增强互动。

数据显示，与新兴职业和数字化相关的专业非常受欢迎，其他申请数量较多的项目包括公共采购、电子交易平台和市场管理、广告和文创产品设计等。切尔内申科专门提到，教学模式应线上线下结合，理论部分以在线形式进行，实践课程在各地大学开展。

除“就业促进”项目外，政府还面向特定群体开展有针对性的职业技能培训。在克拉斯诺达尔边疆区，2020年有超过1200名女性通过政府支持的促进妇女就业项目完成职业技能培训。“参与该计划将为妇女提供就业和学习机会，提高职场竞争力，并在就业服务指导下重返工作岗位。”俄罗斯前劳动和社会保障部部长托皮林表示。

此外，中等职业教育体系也在俄罗斯稳步发展。今年1月，俄罗斯公布了《中等职业教育指导清单》，提出将研究减免向职业教育机构捐赠设施的纳税人税收、创建统一开放的职业教育电子资源库、更新中等职业教育课程和教材教具等计划。今年6月，俄罗斯总统普京提议，到2024年提供至少300亿卢布的额外资金用于中等职业教育体系发展。

俄罗斯副总理戈利科娃不久前介绍，俄现有3611所职业技术学校和330万职校学生。政府将调整中等职业教育结构，通过与企业、行业加强合作，开展有针对性的职业教育，目标是将毕业生的就业率从60%提高到85%。

（本报莫斯科8月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)