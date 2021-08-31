本报记者 王骁波

8月30日，新疆维吾尔自治区人民政府在北京举行第十五场涉疆问题新闻发布会。来自新疆维吾尔自治区的政府代表与维吾尔族专家学者，通过大量史料、数据和事实案例，驳斥了英国一些反华势力抹黑新疆、阻碍中国发展的谎言，揭露了英国在人权方面的黑暗历史和斑斑劣迹。

“散布的谣言抹黑不了新疆美好的形象”

一段时间以来，英国部分反华势力诬称中国新疆“种族灭绝”“侵犯人权”“迫害少数民族”“强迫劳动”等。事实是，新疆已连续4年多没有发生暴恐案事件；新疆人口，包括维吾尔族在内的少数民族人口10年来保持稳定增长态势；新疆各族群众生活持续改善，幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶；教培中心结业学员大都实现了稳定就业，过上了幸福生活；新疆宗教领域和睦和顺，宗教信仰自由得到充分保障；新疆各民族文化在中华文化怀抱中繁荣发展，绽放出新的时代光彩；新疆依法保障各族群众的政治、经济、文化等各项基本权利，人权保障水平不断提升；新疆各族群众民族关系和谐融洽，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相说，这种情况下，英国的一些政客感到无计可施、无力可用、无牌可打，便丧失理智、丧心病狂地编造谎言，把最恶毒的帽子扣到新疆头上，简直荒谬绝伦、无耻至极！

“请问英国的那些政客，你们来过新疆吗？你们了解新疆的实际情况吗？你们的底气从何而来？”徐贵相指出：“英国一些政客对中国新疆的指控违背事实、荒谬至极，完全是出于政治操弄的鬼把戏。他们散布的谣言抹黑不了新疆美好的形象，玩弄的伎俩蒙骗不了世人的眼睛，他们的‘苦心经营’完全是逆历史潮流而动，注定是徒劳无功的。”

“英方有什么资格对中国新疆指手画脚？”

“英国一些人将所谓‘种族灭绝’的帽子扣到新疆头上。但事实上，在数百年殖民历史中，英国在世界上许多地方制造的种族灭绝灾难不胜枚举。”新疆社会科学院历史研究院副研究员马合木提·阿布都外力在发言中通过大量史实，揭露了英国在人类历史上犯下的累累罪行。

“1803年，英国殖民者在踏上澳洲土地时发现了土著塔斯马尼亚人。殖民者侵夺塔斯马尼亚人的猎场，断绝他们的食物来源，袭击妇女，杀戮男人。”“在新西兰，英国巧取豪夺土著毛利人的大片土地，毛利人进行了长达30年的反抗英国殖民者的战争。至19世纪70年代，毛利人的人口数量因战争而减少了一半以上。”“在肯尼亚‘茅茅’党人反抗英国殖民统治的过程中，至少有1.2万人死亡，近8万人遭到了不同程度的迫害。仅1952年10月，就有15万‘茅茅’党人被殖民当局逮捕。”……英国殖民者的罪行还包括肆意屠杀北美印第安人等，给世界上许多国家的人民带去深重灾难，让所有有正义感的人震惊、震怒。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提指出：“英国自诩民主先进国家，强调种族和谐与互相尊重。但事实是，非裔、亚裔等少数族裔在英受到种族歧视、暴力或骚扰的情况比比皆是，其种族歧视不仅持续时间久，而且遍及英国社会的各领域、各阶层。”英国公共政策研究所最新研究发现，英国有7%的人面临财务困难，在非白人群体中，这一比例高达12%到18%。据英国内政部统计，2017年至2018年，黑人在街头遭受盘查和搜身检查的概率是白人的9.5倍；黑人嫌疑人遭遇警方出警处置的概率是白人的4倍。在疫情冲击下，英国少数族裔不仅生活更加举步维艰，生命权和健康权也面临更大威胁。英格兰公共卫生署6月发布的一份报告指出，英国孟加拉裔群体的新冠肺炎病亡率是白人的两倍，而其他亚裔、加勒比裔和非洲裔群体的病亡率也分别较白人高10%至50%。

“1840年，英国发动了侵略中国的鸦片战争，1842年强迫清政府签订了丧权辱国的《南京条约》。鸦片战争后，包括英国在内的西方列强凭借坚船利炮，对中国进行军事侵略、政治控制、经济掠夺、文化渗透，给中华民族和中国人民带来深重灾难。英方有什么资格对中国新疆指手画脚？”马合木提·阿布都外力说。

“我们警告西方反华势力不要再‘闭门造车’”

“历史是现实的根源。”徐贵相指出，英国强迫劳动问题由来已久，从1700年到19世纪20年代，英国的奴隶贩子一共从非洲贩卖了300多万名黑奴。这些黑奴绝大多数被押运到英属殖民地，在当地种植园、工厂里被迫从事重活、苦活。种植园环境恶劣，使很多人丧命。这一时期的黑奴平均寿命只有29岁左右。

英国《卫报》报道称，有超过3000名儿童奴隶在英国地下大麻种植产业被强迫劳动，这些童工被铁链绑在一起，只能吃残汤剩饭和狗粮。英国智库“社会正义中心”表示，目前英国至少有10万名“现代奴隶制”的潜在受害者。2019年，英国《太阳报》报道称，有13.6万名家庭奴隶被人贩子拐卖到英国后，被迫从事一些重体力活，英国政府对此却不闻不问。2020年，路透社报道称，英国共有10613名“现代奴隶制”受害者向内政部寻求帮助，许多受害者来自欧盟国家，可能在农场、工厂、建筑工地受到剥削……徐贵相说：“强迫劳动的这顶帽子，英国还是自己戴上比较好。”

针对英国一些反华势力诬称中国新疆“迫害穆斯林”，新疆大学人权问题专家热米娜·肖凯提指出，英国反穆斯林情绪日益严重，穆斯林遭受歧视已司空见惯，他们的基本政治权利、经济权利、文化权利、社会权利难以得到保障。英国埃塞克斯郡瑟罗克地区大约有15.8万人口，其中穆斯林占比2%左右，但2015年4月至2017年9月，该地区仇恨犯罪事件中针对穆斯林的比例最高，达到62.5%。《卫报》报道显示，英国2017年针对穆斯林的仇恨犯罪事件增加了26%。“我们不禁要问，那些在英国长期生活的穆斯林何以遭到这样的仇恨？英方应该认真正视、解决这些问题，而不是一味抹黑新疆人权状况。”热米娜·肖凯提说。

“所谓新疆‘强迫劳动’根本就是少数反华势力炮制的弥天大谎，其‘以疆制华’的险恶用心路人皆知。”徐贵相强调，这些反华势力以人权为幌子，以谎言为工具，以霸权为操手，不择手段打压中国有关产业和企业发展，就是要制造“强迫贫困”“强迫失业”，损害新疆各族人民的生存权、就业权、发展权。“我们警告西方反华势力不要再‘闭门造车’，否则只会自己打自己的脸。”

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)