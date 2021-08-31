本报北京8月30日电 （记者谢亚宏）外交部发言人汪文斌30日在例行记者会上答问时表示，美国情报机构发布的所谓溯源报告，是一份政治报告、甩锅报告、虚假报告。中方敦促美方停止打着溯源幌子搞甩锅推责的把戏，早日回到合作抗疫、科学溯源的轨道上来。

汪文斌说，外交部副部长马朝旭和国家卫生健康委副主任曾益新已分别通过发表谈话和接受采访形式就此阐明了中方立场。“美国情报机构发布的这份所谓溯源报告，是一份反科学的政治报告；一份打着溯源幌子、推卸美国自身抗疫失败责任的甩锅报告；一份编造借口、向中国泼脏水的虚假报告。如同当年散布伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言一样，这份报告是美国误导和欺骗国际社会的又一例证。”

“美方应当解释清楚，为什么不通过科学家而要动用情报机构溯源？动用情报机构溯源，到底是要寻找真相还是要编造‘真相’？美方也应当解释清楚，为什么反复纠缠没有科学依据的实验室泄漏论？即使动用全部情报力量也找不到证据，美方却仍不放弃实验室泄漏论。这不是政治操弄，又是什么？美方还应当解释清楚，为什么美国拥有世界上最先进的医疗设备和技术，却成为全球感染和死亡人数最多的国家？”汪文斌说。

他指出，疫情暴发以来，美方在抗疫关键时刻退出世卫组织，在全球急需疫苗之际禁止疫苗出口，在中国和世卫组织成功开展第一阶段溯源研究之后大肆炒作实验室泄漏论。美方所作所为不仅导致美国自身抗疫彻底失败，让美国民众付出惨痛代价，也导致了严重毒化国际溯源合作的氛围，使溯源日益偏离正确方向，美国已成为国际抗疫合作的最大破坏因素和科学溯源的最大障碍。

“人们不禁要问，是美国人民的生命重要，还是政客们的政治私利重要？是世界人民的生命健康重要，还是美国的地缘政治考量重要？美国将抗疫和溯源政治化究竟要持续到何时？”他说。

汪文斌说，面对病毒，各国命运与共、休戚相关。抗击疫情，需要坚持科学、团结协作。中方始终坚持合作抗疫、科学溯源，始终反对将抗疫和溯源政治化的错误行径，始终致力于推动国际抗疫和溯源合作，同国际社会一道早日战胜疫情。“我们敦促美方珍爱生命、尊重科学，停止打着溯源幌子搞甩锅推责的把戏，早日回到合作抗疫、科学溯源的轨道上来。”

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 03 版）

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