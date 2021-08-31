本报记者 颜 欢 邵世均

“中国坚持走中国特色社会主义道路并取得成功，对委内瑞拉和其他国家具有启示意义。”委内瑞拉统一社会主义党副主席阿丹·查韦斯日前接受本报记者采访时表示，中国共产党带领中国人民奋力前行，取得了辉煌成就，值得世界各国政党学习和借鉴。

阿丹·查韦斯是委内瑞拉已故前总统乌戈·查韦斯的兄长，2008年与乌戈·查韦斯共同创建统一社会主义党，2017年起担任该党副主席。阿丹·查韦斯多次访问中国，实地了解中国经济社会发展，不断更新自己对中国特色社会主义道路的观察和思考。“我们看到中国人民诠释了什么叫做勠力同心。在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国脱贫攻坚取得全面胜利，经济、社会、科技、环保等各领域取得实质性进步。”

“在访问中国的过程中，我们深刻感受到，中国人民支持和拥护中国共产党和中国政府，认可社会主义发展道路，人民幸福感与日俱增。”阿丹·查韦斯举例说，在抗疫过程中，中国共产党以人为本，高度重视、严格防控、及时救治，得到了广大民众积极配合和响应。“中国共产党的领导地位是在长期的革命、建设和改革中形成的，中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，在中国发展过程中起到了根本性作用。”在他看来，坚持人民至上的执政理念，是中国共产党成功的关键。

阿丹·查韦斯把《习近平谈治国理政》第三卷摆在书架的显眼处。“我时常翻阅。阅读这部著作可以帮助我了解中国发展过程中产生的新思想、新视野、新进展。我会结合在中国的见闻，在我们国家建设过程中借鉴中国经验。”

阿丹·查韦斯说，委中传统友谊深厚，民意基础坚实，经贸优势互补。委方一直强调向中国共产党学习，加强委内瑞拉的干部培训。“近年来，我们和中国共产党保持良好沟通与合作，统一社会主义党多次派考察团赴华学习，这有助于我们改善党的执政方式、提高党的执政效率。中国共产党的无私分享，让统一社会主义党获益匪浅。”

阿丹·查韦斯认为，中国共产党走过的百年历程硕果累累、成就斐然，“中国共产党继承和发扬革命先辈优良传统，善于分析、制定明确的政治规划，并在执行规划过程中丰富社会主义理论内涵，走出一条符合自身国情的发展道路”。

“中国共产党是国际关系基本原则的捍卫者，为世界各国政党作出了表率。”阿丹·查韦斯说，中国共产党始终坚持不干涉他国内政、维护多边主义、推动国际团结合作。中国取得了巨大成就，中国经验对各国发展产生了积极影响。“当前，世界面临百年未有之大变局，迫切需要我们更坚定地团结在一起，反对霸权、反对单边主义，走好自己的道路。委内瑞拉将继续与中国肩并肩，增进友谊，加强合作，为推动构建人类命运共同体而努力。”

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 03 版）

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