新华社德黑兰8月30日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德30日表示，伊朗目前没有看到美国对伊核协议的态度发生变化，现任美国拜登政府仍在继续推行其前任对伊核问题的失败政策。

哈提卜扎德当天在例行新闻发布会上指出，今年4月以来在维也纳举行的伊核协议相关方会谈的目标不是产生新的协议文本，而是让美国重回此前达成的伊核协议,举行新一轮会谈的时间取决于相关方的共识。

8月22日，伊朗新任外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬在接受议会对其任职资格的审议时表示，伊朗愿参与符合伊朗人民利益的“合理”的伊核谈判,将尽最大努力消除美国制裁影响，同时努力推动解除对伊制裁。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗核问题全面协议相关方会谈今年4月6日开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美国和伊朗恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美国同伊朗的分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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