人民网约翰内斯堡8月30日电 （记者王磊、韦冬泽）8月30日，驻南非大使陈晓东主持召开新冠病毒溯源问题媒体吹风会，来自30多家南非主流媒体、华文媒体和国际媒体记者出席。

陈大使指出，近日美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点以及美国领导人发表相关声明，大肆鼓噪武汉实验室存在泄漏可能、诬蔑中方隐瞒消息、拒绝合作、阻挠国际调查。中方强烈谴责这样一份毫无可信度和科学性的虚假报告。

陈大使表示，政客和情报机构搞病毒溯源本身就是反科学行径。美国发布老调重弹的栽赃报告“拿着结论找论据”，对中国进行有罪推定，这是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫大局的破坏。

第一，所谓“病毒从武汉实验室泄漏”之说漏洞百出，纯属捏造。武汉病毒研究所P4实验室是中法政府合作项目，自2018年正式启用以来一直安全稳定运行。该所从未设计、制造更不存在泄漏新冠病毒，从未开展冠状病毒增益功能研究，截至目前该所员工保持新冠病毒“零感染”纪录。今年3月，世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组34名中外专家调查得出“实验室泄漏极不可能”的权威结论，已成为国际学术界的普遍共识。多项事实表明，早在中国通报疫情之前，新冠肺炎病毒已在世界多地多点出现，而且有关时间线还在不断提前。

第二，中国在病毒溯源合作问题上开放、透明，坦坦荡荡。中国分别于去年7月和今年3月两次邀请世卫专家来华开展病毒联合溯源研究，全力支持世卫专家组病毒溯源工作。多位赴华参加病毒溯源的世卫专家公开表示，他们去了所有他们想去的单位，见了所有他们想见的人，积极评价中方开放、透明、负责任的态度，认为中方开放程度“始料未及”，武汉之行成果“超出预期”。第一阶段世卫组织和中国溯源合作研究实践为接下来全球多国多地范围内开展类似合作提供了范式。

第三，中国抗疫时间线充分证明中方毫无保留同国际社会共享信息。根据国际通行做法，各国对传染病的确认都有严格规定。中方根据《中华人民共和国传染病防治法》等国内规定，于2020年1月7日完成病毒鉴定和测序，1月11日同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列信息。从2020年1月3日中方向美方通报疫情信息，到3月13日美国宣布进入国家紧急状态，足足花了70天时间。这70天美国做了什么，大家心里都清楚。

陈大使指出，美国政客痴迷于将疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化，鼓噪施压世卫组织对中国进行所谓第二阶段调查。美方打着科学溯源之名，行栽赃嫁祸之实，其言行举止已经演变成不折不扣的闹剧、丑剧，沦为国际社会笑柄。陈大使 “四问美国”，深刻揭批美国虚伪和双标的本质。

一是包藏祸心，大搞政治操弄。试问美国关心病毒溯源本身吗？从一开始，美政府高层就“醉翁之意不在酒”，而是企图通过“溯源调查”抹黑攻击中国，增加对华要价筹码，其险恶用心昭然若揭。如果他们真正关心病毒溯源，就应该停止向别国泼脏水，就应该切实控制自身疫情，就应该邀请世卫组织对德特里克堡基地和北卡罗来纳大学等进行溯源调查。美方借溯源之名大行霸权之实，充分暴露了美国“假溯源、真操弄”的本质。这是对科学精神的亵渎，是疫情传播的“帮凶”，是危害更大的“政治病毒”。

二是罔顾科学，沉迷有罪推定。试问美国知道病毒溯源需要足够时间吗？很多美国科学家都参与了 “西班牙大流感”、埃博拉、艾滋病等病毒溯源，经过十几年、几十年的艰苦研究，有些甚至今天仍未得出最终答案。然而，面对席卷全球的新冠病毒，美国政府却将政治算计和霸道傲慢凌驾于科学之上，公然要求情报部门90天内就拿出报告。由情报部门和政客而非专家开展溯源调查，这种行为本身就是反科学的，充分说明美方从未打算得出科学结论，而是早已预设结果，就是要将祸水引向中国。美国情报组织的“黑历史”世人皆知，其炮制的所谓溯源报告根本不可信。

三是甩锅推责，毫无道德底线。试问美国真的在意疫情吗？美国领导人就美情报部门报告的声明中称“采取一切必要的预防措施避免再次发生”。令人感到痛心的是，美国虽然拥有全世界最先进的医疗设备和能力，然而却报告近3800万人确诊新冠肺炎、近63万人因此死亡的悲剧，现在每日新增确诊病例仍是世界最高。美国人口数仅占世界4%，新冠确诊病例却占全球总数的18%。美国领导人口中说的是将“继续和志同道合的朋友合作”，实际上却经常在抗疫问题上和盟友相互指责设绊，一再上演抢夺拦截盟友防疫物资、大量囤积疫苗的荒唐把戏。抹黑中国，无法洗白美国。为转移世界对美国抗疫不力的指责，美国接连抛出 “中国责任论”、“中国赔偿论”、 “中国实验室泄漏论”等奇谈怪论。其实质都是掩盖自身抗疫失败，栽赃中国、打压中国，服务一己私利。

四是自欺欺人，无视正义呼声。试问美国倾听过国际社会科学、正义呼声吗？近期80多国通过致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，支持中国—世卫组织溯源联合研究报告，反对溯源问题政治化。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织科学客观公正地开展新冠病毒溯源研究。南非知名流行病学家、南非新冠疫情部长级咨询委员会前任主席卡里姆教授认为，国际社会应以科学严谨的方式对待溯源，而不是“摆出政治姿态指手画脚”。美国肆意破坏全球抗疫合作，扰乱病毒溯源，漠视正义呼声，这不仅让美国民众付出了惨重代价，更是严重破坏全球抗议合作，并对全球卫生安全构成前所未有的威胁。

陈大使强调，中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的，始终坚持开放、透明、科学、合作的态度。新冠病毒溯源是科学问题，任何国家都无权为一己政治私利而漠视生命、将科学问题政治化、对别国大肆抹黑攻击。中方始终支持并将继续参加科学溯源，我们反对的是政治溯源，违背世卫大会决议的溯源，以及抛弃中国—世卫组织联合研究报告的溯源。中国—世卫组织联合研究报告必须得到包括世卫组织及其成员国在内的各方尊重和实施。今后全球溯源工作应该也只能在此基础上开展，而不是另起炉灶。

陈大使最后强调，国际社会不仅应携手抗击新冠病毒，同时更要团结抗击政治病毒，共同反对美国搞政治操弄、有罪推定、甩锅推责等自私自利的行径。搞政治溯源没有出路，美方应立即回到科学溯源、合作抗疫的正路上来。这是国际社会的期待，也符合美国民众的利益。否则终将自取其辱，害己害人。

陈大使还就媒体关心的问题回答了记者提问。

在回答《公民报》记者索库图关于调查美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学的提问时，陈大使表示，病毒溯源不应有盲区，不能搞双重标准，更不应有“灯下黑”。中方近日向世卫组织递交两份相关非文件顺应民心，反映的是国际社会的共同心声及公义所在。众所周知，美国是世界上生物军事化活动最多的国家，是全球开展冠状病毒研究最大的资助者和实施方。德堡基地是美国生物军事化活动的大本营，北卡大学巴里克团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。美国却一直对此遮遮掩掩，躲躲藏藏，美方欠国际社会一个交代。如果美方坚持认为实验室泄漏不能排除，就应该“率先垂范”，邀请世卫组织去德特里克堡、北卡罗来纳大学进行溯源调查。

在回答南非国家广播公司记者马库伊关于美方出台溯源报告对中美关系影响的提问时，陈大使表示，美国现政府延续了上一届政府极端错误的对华政策，将中国视为“假想敌”，美方提出的所谓对华“竞争、合作、对抗”三分法，实际上是遏制打压中国的“障眼法”。美国长期奉行霸权主义政策，大搞强权政治，是全球麻烦的真正制造者，也在非洲留下斑斑劣迹，遭到国际社会普遍反对。历时20年的阿富汗战争以美军仓皇撤离留下千疮百孔的烂摊子而结束，这一“始乱终弃”的行为再次证明，美国完全不可信、不可靠。中国对美政策坚定明确，我们致力于按照不冲突不对抗，相互尊重、合作共赢的原则处理中美关系，同时中国人不信邪，不怕鬼，不好惹，我们有强大的能力维护国家主权、安全和发展利益。

陈大使还回答了中国《经济日报》记者田士达关于南非各界积极发声反对溯源政治化的提问。陈大使表示，南非也曾饱受新冠病毒污名化、标签化、地域化之苦。近期南非政党、专家学者和社会各界以发表声明、接受采访、撰写文章等多种方式积极发声，形成了反对溯源政治化、污名化及意识形态化、呼吁在溯源问题上开展国际合作的强大声势。中南是讲原则、讲信义的国家，也都是国际抗疫合作的引领者。中方愿与南方一道，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制溯源问题政治化，共同反对政治操弄，共同推进全球抗疫合作。

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