人民网北京8月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持30日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，上周，中非民间商会举办《中国企业投资非洲报告》发布会，报告全面展现了中国企业参与非洲经济发展的情况。外交部如何看待中国企业在非洲经济社会发展中发挥的作用？

汪文斌：上周中非民间商会举办的《中国企业投资非洲报告》发布会非常成功，各界人士都给予积极评价，普遍认为中国企业对非投资互利双赢、契合非洲发展需要，高质量中非投资合作未来可期。

中国企业开展对非投资、助力非洲经济社会发展过程中呈现几大特点：一是中国对非投资稳定强劲。过去20年，中国对非直接投资流量年均增长超过25%。疫情形势下，中国对非投资从2019年的27.1亿美元逆势增长到2020年的29.6亿美元。中国企业“扎根非洲”、“耕耘非洲”、“助力非洲”，用实实在在的产业合作推动非洲工业化进程，为非洲创造就业机会。

二是中非发展优势高度互补。非洲资源禀赋优越、人口红利巨大、城市化进程加速、制造业方兴未艾，中国拥有资金、技术和发展经验优势，中非合作大大提升了资源配置效率。劳动密集型制造业、园区建设等是中国企业对非投资的传统优势领域，中高端技术制造、医疗医药、数字经济、航空产业等新领域也正在成为中国对非投资新热土。

三是中非投资合作互利共赢。中国正致力构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国企业对非投资有利于畅通全球产业链条、促进双向出口。中国企业在实现自身发展的同时，通过积极开展技术转移，加强本地采购，雇用当地员工，为非洲国家社会稳定和经济繁荣作出了突出贡献。

中国政府始终鼓励企业积极配合非洲发展战略，融入当地社会，主动践行社会责任，回馈当地民众，为非洲国家实现自主可持续发展出力。我相信，中非投资合作发展前景光明、大有可为，未来将实现量质齐升，推动中非务实合作不断迈上新台阶。

法新社记者：你可否证实美国总统气候问题特使克里9月即将访华的消息？如消息属实，可否提供具体日期？他将和中方讨论什么议题？

汪文斌：关于你提到的问题，目前我没有可以发布的消息。

中新社记者：据了解，《禁止生物武器公约》会议将于今日举行。美国2001年独家退出了本已达成一致的生物武器多边核查机制谈判进程，并且至今独家反对重启谈判。中方对此有何评论？

汪文斌：正如你提到的，《禁止生物武器公约》会议将于今天起举行。中国始终坚定维护《禁止生物武器公约》的宗旨和目标。和绝大多数国家一样，中方主张在公约框架下建立多边核查机制，对各国开展监督、核查，这是确保遵约、建立互信的最有效途径。在此次会议上，中方也将再次呼吁重启核查机制谈判，相信绝大多数国家也都会提出同样的主张。

事实上，美国是世界上生物军事化活动最多、最不透明的国家。如果不是美国2001年独家退出本已达成一致的谈判进程，并且至今独家反对重启谈判，这一机制本该早已建立起来，各国的生物活动，包括实验室活动，都可置于多边监督、核查之下。值得关注的是，近期，美国在新冠病毒溯源问题上一再鼓吹对中国实验室进行调查，这同美方在生物实验室核查问题上迄今坚持的立场是相悖的。既然美国此前声称生物领域的活动技术上不可核查，那么要求调查武汉实验室就纯粹是政治讹诈。反过来讲，如果美国认为调查武汉实验室是可行的，就没有理由反对建立多边生物核查机制，更没有理由拒绝开放德特里克堡基地和遍布全球的200多个生物实验室接受国际社会的调查。美方这种自相矛盾的做法表明，美方声称的所谓公开、透明不过是糊弄人的说辞。在溯源和建立生物武器多边核查机制方面，最不公开、最不透明的正是美国自己。

日本广播协会记者：王毅国务委员兼外长昨天同美国国务卿布林肯通话时表示，中方坚决反对美情报机构发布的溯源问题调查报告。中方对此有何评论？

汪文斌：中国外交部副部长马朝旭和国家卫健委副主任曾益新已分别通过发表谈话和接受采访形式就此阐明了中方立场。美国情报机构发布的这份所谓溯源报告，是一份反科学的政治报告；一份打着溯源幌子、推卸美国自身抗疫失败责任的甩锅报告；一份编造借口、向中国泼脏水的虚假报告。如同当年散布伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言一样，这份报告是美国欺骗和误导国际社会的又一例证。

美方应当解释清楚，为什么不通过科学家而要动用情报机构溯源？动用情报机构溯源，到底是要寻找真相还是要编造“真相”？

美方也应当解释清楚，为什么反复纠缠没有科学依据的实验室泄漏论？即使动用全部情报力量也找不到证据，美方却仍不放弃实验室泄漏论。这不是政治操弄，又是什么？

美方还应当解释清楚，为什么美国拥有世界上最先进的医疗设备和技术，却成为全球感染疫情和死亡人数最多的国家？

疫情暴发以来，美方在抗疫关键时刻退出世卫组织，在全球急需疫苗之际禁止疫苗出口，在中国和世卫组织成功开展第一阶段溯源研究之后大肆炒作实验室泄漏论。美方所作所为不仅导致美国自身抗疫彻底失败，让美国民众付出惨痛代价，也严重毒化国际溯源合作的氛围，使溯源日益偏离正确方向。美国已成为国际抗疫合作的最大破坏因素和科学溯源的最大障碍。人们不禁要问，是美国人民的生命重要，还是政客们的政治私利重要？是世界人民的生命健康重要，还是美国的地缘政治考量重要？美国将抗疫和溯源政治化究竟要持续到何时？

面对病毒，各国命运与共、休戚相关。抗击疫情，需要坚持科学、团结协作。中方始终坚持合作抗疫、科学溯源，始终反对将抗疫和溯源政治化的错误行径，始终致力于推动国际抗疫和溯源合作、同各国一道早日战胜疫情。我们敦促美方珍爱生命、尊重科学，停止打着溯源幌子搞甩锅推责的把戏，早日回到合作抗疫、科学溯源的轨道上来。

总台央视记者：据报道，美国务院前助理国务卿克里斯托弗·福特曾发表一封公开信，揭露了美国务院内一小撮人炮制“实验室泄漏论”的过程。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关报道。你提到的美国务院前助理国务卿福特发表的这份公开信，是美方一些政客在溯源问题上背弃科学、炮制谎言、对华污蔑抹黑的又一有力证明。

根据福特今年6月发表的这封公开信，2020年12月至2021年1月初，在美国前国务卿蓬佩奥授意下，美国务院政策规划办公室余茂春指使分管美国务院军备控制、核查和合规局（AVC）的助理国务卿帮办托马斯·迪南诺和顾问大卫·阿舍绕过生物科学和生化武器专家评估，持续向美国务院各部门宣扬“新冠病毒系中国政府故意释放的生物武器”等不实论断。在福特数次发邮件提醒两人必须组织科学家进行认真评估后，AVC于今年1月召开专家会议。参会专家在会议现场指出了相关文件的关键错误。福特随后给多名国务院高级官员发邮件通报会议情况，指出AVC有关论断存在重大问题。据福特推断，美国务院高层可能因此在今年1月15日发表的“情况说明：武汉病毒研究所活动”中没有提及“生物武器论”，转而提出“新冠病毒可能源自实验室意外泄漏”的猜测性说法。

由此可见，美方一些政客全然不顾科学依据和事实基础，完全将病毒溯源搞成了政治操弄。他们的真实目的，就是要想尽办法向中国泼脏水。“生物武器论”行不通，就退而求其次改成“实验室泄漏论”，这种毫无底线的做法已经被越来越多的有识之士看清，也必将遭到国际社会越来越强烈的反对。

彭博社记者：法国总统马克龙日前表示，法、英、德将倡议在喀布尔建立安全区，面临风险的阿富汗人可以在此停留直至从阿富汗撤离。请问中方是否支持维和部队进入阿富汗以帮助建立安全区？

汪文斌：我注意到有关报道，也注意到有报道称阿富汗塔利班已拒绝设立安全区的提议。中方认为，国际社会应尊重阿富汗主权独立、领土完整和人民意愿。安理会和国际社会如果要采取任何行动，都应有助于缓和矛盾，有助于阿局势平稳过渡。

深圳卫视记者：据报道，日前，驻冲绳美军把含有有机氟化物的处理污水排入下水道。日方向美方提出强烈抗议，要求美军停止排放。中方对此有何评论？

汪文斌：同样是排放污水，日本对驻日美军排放污水和本国政府排放核污染水的态度截然不同。看来日方只重视对自身环境的保护，而罔顾对全球海洋生态环境的保护。“己所不欲，勿施于人”。日方有权利反对驻日美军排放污水，更有责任回应国际社会尤其是周边邻国的关切，在同各利益攸关方及有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。在环保问题上自私自利的做法，最终只会损人害己。

中国国际电视台记者：据悉，近日，三名中国留学生在美国休斯敦机场入境时遭美方盘查，随后被认定可能“危害美国国家安全”遭遣返。外交部是否知情？对此有何评论？

汪文斌：8月15日，三名中国留学生持合法签证在美国休斯敦机场入境时，遭美方盘查并遣返回中国，理由是三人受中国政府资助或其个人手机内发现军训照片因而被怀疑有军方背景。中方对此强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉。

美方以捕风捉影甚至是荒唐的借口遣返中国留学生，严重损害中国赴美留学人员合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作。这种针对特定国家留学生的歧视性做法，与美方自我标榜的开放自由理念和“欢迎中国留学生”的表态完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，是开历史倒车，理应受到谴责。

中方敦促美方纠正错误，停止利用各种借口对中国留学生无端限制和打压，停止阻挠破坏中美人文交流的言行。中方将继续支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益。

韩联社记者：国际原子能机构27日发布报告称，朝鲜有重启宁边核反应堆的迹象。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯和明确的。希望有关各方坚持半岛问题政治解决方向，按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，找到均衡解决彼此关切的有效方案。

日本共同社记者：确认一下关于阿富汗安全区的问题，中方的立场是不太支持法国设立安全区的提议，可以这样理解吗？

汪文斌：我愿重申中方在相关问题上的立场。我们始终认为国际社会应当尊重阿富汗的主权独立、领土完整和人民意愿。安理会和国际社会如果要采取任何行动，都应有助于缓和矛盾，有助于阿富汗局势平稳过渡。

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会后有记者问及：据报道，29日国际奥委会（IOC）前主席雅克·罗格去世，享年79岁。中方对此有何评论？

罗格主席是国际奥林匹克运动的卓越领导人，也是中国人民的老朋友。他为推动奥林匹克运动发展，深化国际奥委会与中国的友好合作和成功举办北京2008年奥运会作出了突出贡献。我们对他的不幸逝世表示深切哀悼，向他的家人表示诚挚慰问。

(责编：徐祥丽、常红)