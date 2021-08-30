新华社长沙8月30日电（记者张玉洁）记者30日从湖南省人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上获悉，第二届中国-非洲经贸博览会将以线上线下相结合的模式，于9月26日至29日在湖南省长沙市举行。

本届博览会以“新起点、新机遇、新作为”为主题。届时，将邀请阿尔及利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、南非和塞内加尔等6个非洲国家作为主宾国，并邀请浙江省和江西省担任主题省。

据了解，本次线下展览展示时间为9月26日至29日，在开幕式上还将举行中国在非企业社会责任联盟成立仪式。博览会期间，将围绕食品农产品合作、医药健康发展、基础设施合作、金融合作等中非经贸合作的重点领域和新兴领域举办12场论坛研讨、经贸洽谈活动。

针对疫情常态化防控的新形势，本届中非经贸博览会将打造云上博览会平台，开启“云会议、云展览、云交易”，通过2D方式开设中非商品展，通过3D虚拟方式呈现中非经贸合作成果展、主宾国形象展和先行区展。在“云会议”方面，依托远程网络技术，首次将开幕式实时信号直传到非洲国家。“云交易”方面，将推出博览会网购节，截至目前，出口商品已完成3000余万元的海外仓备货，进口商品已精选上线100款左右非洲特色产品。

此外，本届博览会还将首次发布《中国与非洲经贸关系报告》。同时，为推进对非物流通道建设，首列湘粤非铁海联运班列也将于9月中旬启运。

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