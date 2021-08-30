在8月30日举行的外交部例行记者会上，有记者提问：据悉，近日有三名中国留学生在美国休斯敦机场入境时遭到美方盘查，随后他们被认定可能“危害美国国家安全”，遭到遣返。外交部是否知情？对此有何评论？

外交部发言人汪文斌表示，8月15日，三名中国留学生持合法签证在美国休斯敦机场入境时遭美方盘查并遣返回中国，理由是三人受中国政府资助或在其个人手机内发现军训照片，因而被怀疑有军方背景。“中方对此强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出严正交涉。”

汪文斌说，美方以捕风捉影甚至是荒唐的借口遣返中国留学生，严重损害中国赴美留学人员的合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作。这种针对特定国家留学生的歧视性做法，与美方自我标榜的开放自由理念和“欢迎中国留学生”的表态完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流完全背道而驰，是开历史倒车，理应受到谴责。

汪文斌说，中方敦促美方纠正错误，停止利用各种借口对中国留学生进行无端限制和打压，停止阻挠破坏中美人文交流的言行。中方将继续支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益。（记者王宾、成欣）

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