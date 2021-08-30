张荣 苏缨翔

巴西侨商支纬中接受人民网专访。人民网 张荣摄

走进位于北京朝阳门外的“阿萨伊之家”，映入眼帘的就是各种黄绿相间的巴西元素，恍惚间仿佛置身大洋彼岸那个热情奔放的国度。在店内的一个角落，一位老者正神采奕奕的向他人诉说着他的“传奇故事”。

近日，巴西侨商支纬中接受人民网专访，向我们讲述了那些年他与中国和巴西的那些“情”与“缘”……

做生意求生“异” 见证中巴两国经贸发展

今年67岁的支纬中出生于中国台湾，祖籍江苏江阴。谈到当初为什么会选择去巴西，他说：“上世纪80年代，因为有了想要移民海外探寻不一样人生的想法，在南美洲游历一圈之后，深深地被巴西的风土人情所吸引，最终选择了移民巴西。”

适应了当地生活之后，支纬中立即开始了他的经商生涯。他从销售印染汗衫起家，当时，巴西鲜有中国人从事这方面的生意，但是支纬中却干的如火如荼。

之后，他又成立了一家自行车公司，成为了自巴西开放进口后，第一位自行车进口商。“上世纪90年代，国内私企还不是很多，大部分都是国企，那时候国际贸易也不像今天这样便捷。当时国内所有自行车都是自己生产零配件，运输也是按箱运输配件而不是组装好的自行车。我刚开始其实就是负责帮助巴西客户组装从国内运来的自行车，逐渐摸透了自行车行业，便开始踏入这一领域。”

支纬中表示，他做生意的宗旨就是要“标新立异、与众不同”，这些年他也促成了许多两国间的贸易交往，见证了中巴两国经贸合作的不断发展。

几十年经商 积极交流宣传两国文化

2009年，中巴建交35周年之际，巴西国家歌舞团来中国演出，支纬中负责联系对接工作，机缘巧合之下他在国内开始安顿下来。他曾在巴西驻华大使馆对面开了一家名为“巴西之家”的餐厅，将每月最后一个礼拜六作为巴西慈善日，把当天的营业额做为慈善捐款，同时，还不定期举办画展、义卖等慈善活动。

“很多时候我做这些事是希望积德行善，同时也想向巴西人传递中国人正面友好的形象。我们在巴西其实也做了很多慈善事业，目的就是想让巴西人对中国人抱有好感，想让巴西人尊重我们中国人。”支纬中表示。

去年新冠肺炎疫情期间，支纬中也没有闲下来。起初，他不断帮忙联系巴西方面，总计向中国运送了1000多万只口罩。后来巴西疫情愈发严重，他又积极联系相关机构，组织帮助巴西华人免费做核酸检测。

除此之外，自2010年起他就担任中国国际服务贸易交易会（即服贸会，前京交会）巴西方面的组织方，促成了多个中巴商务项目合作，为中巴两国多方面的合作作出了重要贡献。

保持年轻心态 中巴友谊坚如磐石

“一个人除了保持心态年轻之外，还要不停地活动。像我就停不下来，因为好像还有很多事情等着我去做。不要因为‘数字’就把自己定位在需要养老的年纪，只要还能动我们就可以继续做很多对社会有意义的事。”他笑着说。

“阿萨伊之家”便是支纬中近期所忙碌的事业。为了让国人更加了解他的“第二故乡”，他再一次另辟蹊径选择开一家巴西莓餐饮店，也是国内首家堂食店。阿萨伊，又叫巴西莓，被誉为“超级食物”，是目前已知的世界上知名度最高的抗氧化活性物质，但在中国却鲜为人知。

“起初我的朋友都劝我不要做，因为大家似乎对这种水果都不甚了解。但是这么好的东西我一定要介绍分享给大家。”他边说边展示店内的巴西莓果浆。

这些年，他奔波于两国间，积极传递正面信息，宣传两国文化，极大促进了两国民间友好交往。支纬中认为，中巴两国的友谊一定会一直延续下去。

(责编：高歌、常红)