李睿思

乌兹别克斯坦共和国地处中亚中部，是连结欧亚大陆东西和南北的交通要冲之地。历史上，乌是“丝绸之路”文明古国，拥有悠久的历史和灿烂的文化。作为我国在中亚地区的全面战略伙伴，乌是我国“一带一路”建设倡议的重要参与者和支持者。2021年9月1日为乌兹别克斯坦共和国独立30周年纪念日。回顾30年独立发展历程，乌在实践中不断探索与成长，逐渐摸索出适合本国国情和符合时代要求的发展道路，并形成独具特色的“乌兹别克斯坦模式”，可谓取得令国际社会瞩目的成就。

一、独立发展道路上的传承与重塑

独立30年以来，乌执政阶层在继承苏联时期政治改革成果的基础上，实现了国家权力的稳步交接和治国理念的良性传承。同时，乌通过循序渐进的改革方式重塑国家发展模式，昂首进入“米氏新政”时代，为乌国未来的发展开创新局面。

1.平稳走上独立发展道路

苏联解体后，乌通过组建国家机构、确立国家象征、颁布宪法和争取国际社会广泛承认等主要方式确立了独立国家地位。独立后，为建成“具有稳定的面向社会的市场经济，开放的对外政策，坚强有力的民主法治国家和公民社会”，乌在总统卡里莫夫的带领下，以“权力在民”为宗旨，开始实行政治、经济等领域的各项改革措施，政治体制也逐渐走向成熟。回顾独立以来乌发展历程可见，其政治领域主要呈现以下发展特点，一是政权能够保持国家秩序；二是实行权威主义政体，总统享有较大权力；三是政府以维护社会稳定和深化经济改革为工作重点，对国家实行严格管控。

2.“乌兹别克斯坦模式”的形成

关于乌的发展道路和模式问题，卡里莫夫认为，这是由乌的基本国情所决定的。乌基本国情主要包括，一是经济结构不合理；二是人口构成与分布不利于商品经济发展；三是旧体制沿革下，民众面对市场经济改革时存在惰性心理。因此，在推行国家建设和经济改革的过程中，乌应在遵循自身客观条件和经济发展规律的基础上，采取循序渐进的方式。

“乌兹别克斯坦模式”是总统卡里莫夫执政思想和治国理念的主要内容，其核心是“五项基本原则”，即经济优先于政治、国家实施干预和调节、法律至高无上、推行有力的社会保障政策和市场关系过渡需要遵守循序渐进原则。“五项基本原则”基于乌国情特点而来，是乌执政阶层结合自身禀赋特点对国家发展模式的有益探索。近年来，乌国在政权交接、经济改革、对外交往、民生保障和应对公共危机等方面均交出可喜答卷，也彰显了“乌兹别克斯坦模式”强大的适应能力和蓬勃的生命力。

3.“米氏新政”为国家发展注入新生命

2016年，米尔济约耶夫成为总统后，在尊重和遵循卡里莫夫原有治国理念的基础上，开始重构国家体制和推进经济领域全方位改革。2017年乌颁布《进一步发展乌兹别克斯坦共和国的战略行动》《2017-2021年五大优先发展领域行动战略》等系列文件，从政治、经济、社会保障、国家安全、民族和宗教等多维度，对国家发展目标与方向进行了详细而权威地阐述，其中五大优先发展方向相互关联、相互促进。系列文件和相关战略措施的颁布是对卡里莫夫治国理念的延续、调整与改进，标志着乌国进入全面改革的发展新阶段。

在政治领域，主要措施包括，一是改革国家管理体系，重构国家体制，在保留原体制主要内容的基础上，对部分限制民众权力的规定进行修改，通过加强政党和议会在政治生活中的作用，助力推动乌政治现代化进程。二是行政管理体制改革，乌通过精简、调整和重组关键机构和部门，大幅度调整人事组成并肃清风气，切实提高政府部门的工作效率，以及政府在民众中的权威。三是通过完善和加强法律制度维护司法体系权威。四是确立以经济发展和自由化为改革核心的发展理念。五是注重民生保障，加大减贫工作力度，提高民众福祉等。

在经济领域主要改革措施包括对内和对外两个方向，从对内方向看，一是以提高经济自由化和改善营商环境为改革重任，包括加强吸引外资的相关法律法规建设，加大对企业经营者合法权益的保护力度等。二是调整产业结构，优化产业发展模式。主要体现在推行农业多样化发展模式；进行轻工业、能源和制造业的现代化改造；通过开发旅游业等的发展潜力，积极培育经济发展新增长点。三是进行金融和税收体制的深层次改革，重点打击对国家经济发展持续产生危害的“影子经济”，规范行业纪律，加大对违法违规的经营行为的打击力度，整顿市场秩序。四是将加强社会保障体系建设，加大减少贫困的工作力度，通过加强职业培训等方式控制失业率等与增进民生福祉相关的改革放到经济领域改革的重要位置。

从对外方向看，改革的宗旨是对外开放和发展国际合作。具体措施包括降低国际贸易壁垒，降低部分进口产品的关税，在外汇管理方面统一外汇汇率、放开外汇兑换、对从事外汇经营的企业放宽限制政策等。组建对外贸易部，加快贸易自由化发展进程。推出免签政策，有针对性的实行免签政策，大力促进了人员流动。

在国家对外交往层面，乌的转变也较明显。乌奉行外交政策民主化，以积极主动的态度推进多边主义，以更加务实的态度奉行建构主义，与近邻建立亲密友好关系之外，重视加强区域合作，在国际组织等平台上加强对话与沟通，进行互利平等的国际合作。

总体来看，米氏新政几乎涉及国家发展的所有主要内容和方向，通过系列政策和措施的颁布，致力于实现整体与个别发展相结合、激进与平稳方式相结合、宏观与微观相结合，带领乌走上在内部不断完善、强化和提升竞争力，在外部不断拓展发展空间和潜能的一条适合乌国情的发展道路。

二、中乌合作紧握时代发展脉搏

当今国际社会正在经历深刻的政治和经济变革。在国际经济下行压力增大、地区争端和摩擦加剧、大国博弈日趋激烈和突发公共危机频现等背景下，单边主义、保护主义和霸权主义的抬头和逆行使全球化发展和全球治理均面临巨大挑战。中乌两国作为欧亚大陆重要成员国家，在维护地区安全稳定与发展、改善民生福祉、实现人与自然的和谐共生等一系列关系到人类发展与前途命运的问题上责无旁贷。中乌合作不仅符合两国人民的根本利益诉求，也符合时代发展的客观要求。

自乌独立以来，中乌关系经历了几个主要发展阶段，即1992-2001年奠定合作基础阶段、2002-2011年双边关系加深阶段和2012年至今进入全面战略伙伴关系阶段。两国自建交以来，政治互信不断加深。双方在“一带一路”框架下的务实经济合作有序展开，在地区事务中紧密配合、无间合作，逐步形成了涉及政治、经济、安全、人文等多领域多层次的开放合作新格局。中乌两国上至领导人，下至地方和民间机构，沟通顺畅且友谊深厚，两国合作不仅为中亚地区的和平与稳定贡献力量，也为新时期的睦邻友好合作树立了典范。

国家发展战略的高层对接源于两国发展定位的高度相似性。“一带一路”倡议是对人类未来发展和命运的中式解读，是新背景下全球治理的中方解决方案，以平等、开放与合作为思想内核的“一带一路”发展倡议，自首次在中亚地区提出以来，就得到来自乌方的热烈回应。米尔济约耶夫在首次发表国情咨文时就提及“一带一路”合作，并提出具体合作方案。中乌均处于重视经济改革的发展阶段，在国际合作中均坚持多边主义的基本原则，“一带一路”倡议与乌国家发展战略对接符合双方阶段性发展定位与诉求，是基于历史和现实的双重选择。

以政治互信为基石，开出务实合作之花。中乌两国在关系到国家和人民根本利益的问题上，一贯相互支持与理解，特别是涉及民族和宗教政策等敏感问题时，双方高度的政治互信成为开展务实合作的坚实基础。乌工业体系相对完整，劳动力市场资源充足，而我国在工业化领域经验丰富、技术和资本优势明显、市场潜力巨大，双方合作互补性强。因此，在“一带一路”合作框架下，中乌在互联互通、基础设施建设、经贸、能源、金融和电信等领域不断取得丰硕成果，特别是在高科技创新和优质产能合作方面也明确了重点发展方向。近年来，双边合作在巩固原有成果的基础上，也出现新的合作热点与亮点，如减贫和乡村振兴、绿色经济与发展、疫情防控与疫苗合作、共建健康丝绸之路等。

安全合作筑牢地区稳定防线。中亚地区安全形势错综复杂且具有多变性，传统和非传统安全威胁交织激荡，给地区的和平与稳定带来极大挑战。中乌两国作为地区重要国家，一直致力于合力打击恐怖主义、极端主义、分裂主义、“三股势力”、制毒贩毒和跨国有组织犯罪。双方通过开展联合行动、共享网络和信息情报、开展军事交流等方式，为维护本国和本地区和平，保护人民生命与财产筑牢安全防线。

人文交流成为滋养两国民间友谊的涓涓细流。中乌两国均有悠久的历史和灿烂的文明，双方在教育、科研、文化、科技、卫生、体育等领域开展的多种形式合作成为双边合作的亮点，也成为双方实现文明互鉴的重要渠道。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。人文交流助力两国人民跨越民族和文化上的天然鸿沟，夯实民间友谊基础，实现青年一代的互动与交好，从而推动两国世代相亲。

三、携手应对威胁与挑战 构建人类命运共同体

受疫情影响，世界经济面临产业链、供应链和价值链断裂带来的发展危机。疫情给乌政治和经济形势也带来较大负面影响。此外，包括阿富汗在内的地区安全威胁和大国博弈带来的外交平衡压力也是乌发展的不确定因素。随着国内经济改革的不断深入，乌也逐渐暴露出监管存在漏洞、行政干预不合理和顶层设计在实践中受阻较大等问题。为实现繁荣与发展，乌仍面临多重来自国内和国际的威胁与挑战。

常言道，三十而立。三十年的独立之路，可谓沐风栉雨，风雨兼程。今天的乌兹别克斯坦正在以全新的姿态和决心，坚定地走在改革和发展的道路上，无惧道路艰险，无惧风雨急骤。而在不断摸索前行的路上，中方始终是乌坚定和可靠的伙伴。

为有效应对各自面临的发展挑战，中乌双方应继续巩固政治互信，加强地区事务的协同与配合，在平等互利的原则基础上深入开展“一带一路”框架下各领域合作，并重点在以下领域发展中乌高质量合作：一是继续加强工业和能源领域深层次合作，如纺织工业、能源化工和机电设备的生产制造、自然资源的开采与运输等。二是落实重点交通和基础设施建设项目，切实推进互联互通建设，早日建成全方位、多层次、高质量的立体交通和物流运输网络，疏通物资运输和人员往来的交通经脉。三是以可持续发展为导向，大力发展绿色经济合作。中乌两国均将绿色和低碳发展作为今后中长期的重点改革发展方向之一。双方在推广绿色农业科学技术、促进可再生能源的开发与利用、开发绿色金融产品等领域均有广阔发展空间。四是利用中方的技术和资金优势，加快双方在数字和人工智能领域的交流与合作，助力乌实现全方位数字化改造。

（作者系中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所专家）

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