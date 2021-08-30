新华社圣保罗8月29日电 题：巴西电力危机引限电担忧

新华社记者罗婧婧

主要依赖水力发电的巴西今年遭受近一个世纪以来最严重的旱灾，严重缺水引发电力危机。专家指出，为防止危机进一步加剧，巴西政府应立即采取省电措施，避免春夏用电高峰期被迫限电甚至断电。

巴西“沃尔特机器人”能源咨询公司预计，由于降水稀少，水电站蓄水量不足，巴西约30座水电站无法全力发电。随着河流水位持续降低，巴西水电站的发电量还将进一步减少。

据介绍，巴西可再生能源发电装机总量居南美洲国家首位，其中水电约占巴西可再生能源发电装机总量的76.8%。

“沃尔特机器人”能源咨询公司总裁多纳托·达席尔瓦说，当水电站蓄水量低于四分之一时，发电量就会降低。因此，当务之急是在用电高峰期降低用电量。

当前，巴西正尽一切努力避免在夏季用电高峰采取强制限电或被迫停电的措施。

巴西政府本月发起一项倡议，鼓励企业错峰生产，并予以资金奖励。26日，政府宣布针对家庭和小企业的用电奖励方案，达到一定省电标准的用户将获得电费折扣。

然而，有专家认为，尽管巴西政府号召自愿省电的做法是对的，但行动太慢。

里约热内卢联邦大学经济学院教授尼维尔德·卡斯特罗说，本次旱灾导致的电力危机5月就已出现，而政府鼓励省电的政策9月才生效。该大学能源规划教授马科斯·弗雷塔斯则指出，由于高电价，巴西民众已开始省电，这意味着指望民众进一步节约用电的空间有限。

前巴西石油、天然气和生物能源署负责人大卫·齐尔贝施泰因认为，仅仅鼓励省电是不够的，还应对浪费电力的做法进行惩罚。

巴西PSR咨询公司首席执行官路易斯·巴罗索表示，9月对于评估巴西电力危机至关重要。如果用电需求到9月底没有降低，而降水量依然不足，就有必要自10月开始实施限电措施。不过，据PSR咨询公司和巴西国家电力系统运营商测算，限电量将不会超过用电量的5%，限电时间也不会很长。

此外，巴西政府还在设法提高电站的发电量，积极寻找其他能源形式发电，并设法增加从乌拉圭和阿根廷进口电力。

位于巴西西南部的威廉·阿霍纳火电站日前举行复产仪式。该电站于2017年被关闭，此次复产旨在缓解该国迫在眉睫的供电不足问题。然而，火力发电在巴西价格不菲。威廉·阿霍纳火电站使用天然气发电，每兆瓦时成本为1741雷亚尔（约合335美元），比当前市场价格高三倍。

业内人士担心增加火力发电将进一步推高电价，反对通过寻求更昂贵的发电方式解决供电不足问题。

2001年，巴西也曾因旱灾导致全国性电力供应紧张，被迫采取大规模限电措施。巴西东南部、东北部及中西部地区的限电措施使每户居民平均减少20%的用电量。

(责编：崔越、徐祥丽)