美国政府不思如何有效抗疫，却出于一己私利和借疫情打压中国的地缘政治考虑，从未停止制造和传播政治病毒的努力。美国制造的政治病毒的传播，已成为全球性公害

制造并传播谣言，操控利用媒体，炒作所谓“证据”，大搞“有罪推定”，是美国政府诋毁、抹黑、打压他国的惯用伎俩。在伊拉克、叙利亚等问题上，美国政府和媒体上演“双簧”，精心炮制“洗衣粉事件”“白头盔视频”等，造成的严重后果绵延至今，已成为美国身上洗不去的污点，也让人们对美式霸权思维和霸凌行径之危害，有了更清醒的认识和警惕。

如今，在病毒溯源这一严肃的科学问题上，美方故伎重施，企图通过妖魔化、污名化中国，达到甩锅推责、遏制中国发展的目的。人们不禁要问：在病毒溯源问题上，美国难道是想再上演一次“洗衣粉事件”，再制造一些耸人听闻的“白头盔视频”？如果美国真的这么想，既无助于改变其抗疫失败的事实，更是对正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴的今日中国维护自身权益之决心、意志和能力的严重误判。

一年多来，美国政府不思如何有效抗疫，却出于一己私利和借疫情打压中国的地缘政治考虑，从未停止制造和传播政治病毒的努力。从将“新冠病毒”篡改为“中国病毒”，到制定谈话要点、唆使美国官员将疫情责任推到中国身上；从专门撰写长达57页的“谎话红皮书”，指导美国政客借疫情抹黑中国，再到一次次抛出“实验室泄漏论”等论调；从启动臭名昭著的情报化操作，企图将“实验室泄漏”的“罪名”强加给中国，到诉诸“溯源恐怖主义”，胁迫世界卫生组织和一些科学家放弃公正客观立场，使第二阶段溯源工作有丢失科学客观原则、偏离正确轨道的风险……在制造并传播谣言方面，美国无所不用其极，是对人类文明底线和国际关系准则的肆意践踏。

一年多来，美国近3500万人确诊新冠肺炎，超过61万人死亡，始终走不出“恶化—缓解—恶化”的疫情怪圈，足以说明谣言害人更害己。早在去年2月，世界卫生组织就明确指出，打击与疫情相关的谣言十分关键，因为谣言会损害全球抗击疫情的努力。世卫组织为此专门成立了“谣言传染病”管理团队。国际权威医学期刊《柳叶刀》曾刊登27名全球顶尖公共卫生领域科学家签署的联合声明，强烈谴责关于新冠病毒的阴谋论。声明警告，阴谋论除了制造恐慌、谣言、偏见以及损害全球共同抗击疫情的努力外，别无他用。

一年多来，美国制造的政治病毒的传播，已成为全球性公害。正是在美方谣言的蛊惑下，美国与一些国家刮起歧视亚裔的歪风，针对亚裔的暴力事件明显增多。正是因为美国的胁迫，新冠病毒溯源工作不能以科学、专业、客观精神向前推进。世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员彼得·达萨克表示，中国已成为新冠病毒“实验室泄漏论”的受害者。英国《自然》杂志刊文指出，美国力推“实验室泄漏论”令人不安，这些有毒言论可能阻碍病毒溯源工作。

然而，无论如何包装，谎言终究是谎言，在事实面前不值一驳。在新冠病毒溯源第一阶段工作中，中国秉持公开、透明、科学、合作的原则，全力支持由多国科学家组成的世卫组织专家组工作，尽全力组织协调相关单位，完全满足世卫组织专家参访的要求。专家们去了所有想去的地方，会见了所有希望见到的人。中方有充足的证据显示，武汉病毒研究所没有开展过冠状病毒增益功能研究，没有所谓的人造病毒，该所职工和研究生没有一人感染新冠病毒；新冠病毒没有人工改造的痕迹，这从根本上否定了人造病毒的可能性。正是基于这样的事实和自信，在对当前疫情最严重且疑点重重的美国开展病毒溯源调查之前，中方不会也不可能接受不尊重常识和科学、以抹黑中国为目的的第二阶段溯源工作计划。

美国不断借疫情散布谎言、污蔑中国，根源在于美国一些人无法接受中国发展壮大的事实。美方如此行径，再次刷新了人们对美式霸权的认知，也让人们看清了美国对当今世界发展大势的无知。美方似乎忘记了，它所面对的，是一个拥有坚强决心、坚定意志和强大能力捍卫国家主权和领土完整的世界第二大经济体，是一个致力于推动构建人类命运共同体、以自身新发展为世界提供新机遇的中国。迄今，已有近60个国家致函世界卫生组织，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。短短几天内，1200多万中国网民签名呼吁世卫组织对美国开展溯源调查，就是世界范围内民意的体现。

“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人。”美方苦心孤诣制造并传播的谣言，终究蒙蔽不了世人的眼睛，掩盖不了事实真相，注定将走向破产失败。

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 03 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)