新华社北京8月30日电 新闻分析：印度议会闹剧凸显制度困境

新华社记者

印度联邦议会7月19日至8月11日召开雨季会期会议。其间，印度国民大会党等反对党议员要求就媒体披露莫迪政府使用间谍软件实施窃听一事举行辩论，执政的印度人民党（印人党）予以拒绝，并强推莫迪政府提出的一系列法案。

反对党在会场举标语牌、高喊口号表达抗议，此后发展至围攻冲击主席台，撕毁部长讲稿，与保安人员推搡，导致会议几乎每天都在吵闹混乱中提前草草收场。最终，雨季会期被迫提前两天结束，整个开会时间不到预定时间的四分之一。印度副总统、联邦议会联邦院（上院）议长奈杜无力维持秩序，在目睹议会乱象后语带哽咽，称自己彻夜未眠几近崩溃，哀叹议会地位和尊严受到严重伤害。联邦院议员曼辛格称：“我一生看过无数场表演，但都比不上这次会议（的戏剧性）。没有尊严，没有尊重，只有闹剧。我深以为耻！”

长期以来，印度自诩为世界上“最大的民主国家”，印国内和西方大肆宣扬吹嘘印政治制度。然而，印朝野在议会反复上演的闹剧，以及近年来印国内政治种种乱象，一再证明其嫁接自西方的议会民主制历经70余年仍水土不服，其根本性的内在缺陷决定了印既无能力有效应对疫情，也无法摆脱经济发展滞后、人民生活长期得不到改善的局面。

其一，印式民主主要体现为选举过程民主，普通选民选举时有权、选举后无权，民主成了口号和摆设。

农民约占印度人口的70%。2019年大选中，莫迪领导的印人党成功赢得更多农民选票，以绝对优势连任。而就在大选后第二年，莫迪政府在议会强行通过旨在将私人资本引入农产品购销领域的一系列农业改革法案。许多农民认为，此举严重损害他们的利益。为保住生计，大批农民不顾疫情风险举行抗议示威，要求废除相关法案。

印度前议员阿迪博指出，穷人只有在大选期间才能“挺直腰杆”，因为有各路候选人的漫天许诺、嘘寒问暖，但这种感觉等到大选结束就消失了。印度各级选举贿选和舞弊盛行，选票成为商品，只有权势阶层才有能力当选。实质上，印民众对政府没有监督权，即使发生累计新冠死亡病例超40万这样的惨剧，也鲜见官员被问责。

其二，印朝野政党以赢得选举为首要目标，极力迎合其背后利益集团和选民基本盘的诉求，无法推出符合最广大人民利益和国家长远发展的政策。

联邦议会人民院（下院）选举采用英式单一选区制，每个选区获得相对多数票的候选人就可赢得该选区议席。2019年大选中，印人党赢得人民院过半席位。此后，该党利用一党独大的优势地位，在缺乏社会共识情况下，强推“印度教至上”的极右议程，先后在议会强行废除宪法370条款、取消印控克什米尔地区“特殊地位”，通过《公民身份法》修正案和农业改革法案等，引起民意撕裂和族群对立，农民抗议活动延续至今，全社会付出巨大代价。

在本次议会雨季会期中，莫迪政府毫不理会反对党诉求，在一片混乱中推动通过了20项法案，绝大多数未经必要讨论，以“呼声表决”方式草草通过。反对党对此无计可施。

其三，作为议会民主制的载体，印联邦议会在实际运作中立法功能弱化、监督职能缺位，无法在国家治理中正常发挥作用。

印宪法规定，联邦议会主要职能是制定法律，同时拥有财政、行政监督等重要权力。但实际上，联邦议会会期和议程主要由以总理为首的部长会议（内阁）掌控。绝大多数议案均由行政部门起草并提出，议员提出的“个人议案”获得通过的几率微乎其微。除举行不信任投票外，联邦议会实际上无法有效监督政府工作。在本次雨季会期中，尽管反对党和民众对莫迪政府抗疫失败非常不满，但对如此重大的事件仅在联邦院安排了一个小时左右的专题辩论，最后也未能出台实质性的问责举措。

印度独立后基本沿袭了英国的议会制，在封建残余和垄断资本主义结合的经济基础上嫁接了西式民主。事实证明，这套制度带给印度的是民主失序、治理失效、抗疫失败和发展滞后。

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