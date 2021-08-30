新华社莫斯科8月30日电 专访：美国“寻衅滋事”意在遏制中国和转嫁矛盾——访俄罗斯学者马尔科夫

新华社记者苑欣芳

俄罗斯政治研究所所长谢尔盖·马尔科夫日前在接受新华社记者专访时表示，华盛顿会继续保持对中国强硬立场，以遏制中国经济发展，并转移人们对美国国内矛盾及其在国际上所犯错误的注意力。

马尔科夫说，在美国眼中，中国的经济发展已成为对该国全球领导地位的根本威胁，因此美国试图将华为等中国公司赶出高科技市场。“中国企业在传统技术和高科技领域不断超越美国竞争对手，美国为保持行业领先地位会不择手段。”

马尔科夫表示，除了经济竞争，美国还担心其发展模式丧失吸引力。他说，中国的发展模式明显不同于美国模式，中国在航天领域、高科技产业以及社会文化方面取得的成就令这种模式越来越具有吸引力。

马尔科夫说，美国统治精英认为，国内矛盾不断激化，必须抓紧时间遏制中国的发展。“看到中国高速发展、国际地位提高，美国精英担心他们很快就要无法抑制中国的壮大，”他说，可以预见，在不久的将来，美国会出现更多的反华言论和反华行动。

马尔科夫强调，美国社会被重重矛盾裹挟，社会分层加剧，中产阶级收入下降，种族差距扩大，通货膨胀加剧，经济问题普遍增加，在这种情况下，华盛顿想方设法将媒体焦点从本国面临的真正挑战转移到外部，使其变成美国国家安全的“威胁”。

最后，马尔科夫表示，鉴于美国民主党和共和党之间的分歧，任何问题或挑战都会被他们当作批评对手的工具，预计美国总统拜登也将继续保持对华强硬立场，以回应周遭批评的声音。

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