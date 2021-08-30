当地时间8月26日晚，喀布尔机场附近连续发生两起爆炸，已造成数百人伤亡。29日，中央广播电视总台驻喀布尔记者站报道员对救治伤员的医院进行了独家探访，部分伤员透露，美军在爆炸后向民众开枪射击，造成了更多的伤亡，同时美军也在爆炸发生后封锁了机场附近道路，造成部分伤员因无法得到及时救治而死亡。

喀布尔机场爆炸事件伤员：爆炸并没有使我受伤，但美军向我们开枪，我的手被打中了，这里也被打中了，后面发生的事情我就记不清了。（爆炸）造成的死伤人数并不多，但之后美军开枪射击并且使用了催泪瓦斯，导致了大量的伤亡。

喀布尔机场爆炸事件伤员：当发生自杀式袭击时，我躲到了河里，然后我感到子弹击中了我的背部，那时我附近并没有塔利班人员，然后我就因为枪伤被送到了这里。

喀布尔机场爆炸事件伤员：我逃跑的时候摔倒了，但我听到有很多枪击声，我感觉有很多人因为枪击而死亡或受伤。

喀布尔机场爆炸事件伤员：美军当时直接向我们开枪，这是一个从现场出来的伤员告诉我的事实。

(责编：赵欣悦、刘军涛)