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圭亚那前总统：“情报溯源”加剧分裂 全球应加强合作抗疫

2021年08月30日10:48 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城8月29日电（记者闫亮）乔治敦消息：圭亚那前总统、人民进步党前总书记唐纳德·拉莫塔尔日前在圭亚那媒体《斯塔布鲁克新闻报》和《圭亚那纪事报》上发表文章，指出国际社会应寻求全面合作，以终结这场致命的疫情。

　　拉莫塔尔表示，世界卫生组织的科学调查结论已经表明，新冠病毒“极不可能”源于实验室泄漏，但美国总统拜登仍命令情报机构进行单方面新冠病毒溯源调查，这导致在新冠疫情这一全人类的共同威胁面前，国际社会非但无法团结抗疫，反而变得更加分裂，这令人十分遗憾。

　　拉莫塔尔认为，中国对全球抗疫事业贡献突出，中国的抗疫态度和经验已使中国从疫情的冲击下迅速恢复，经济也实现了正增长。如果美国和中国能够合作，并在合作抗疫问题上发挥表率作用，那么国际社会将因此受益，并将在不久的将来战胜新冠疫情。

　　拉莫塔尔强调，应对新冠疫情，全球加强合作已刻不容缓。在新冠疫情威胁面前，团结合作才能够构筑最好的屏障。他呼吁，不能让新冠病毒成为国际政治的“足球”，国际社会应寻求全面合作，终结人类社会面临的这一致命威胁。

(责编：崔越、刘洁妍)

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