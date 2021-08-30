人民网莫斯科8月30日电 （记者张光政）8月26日至29日，俄罗斯铁路交通装备及技术国际博览会（1520-EXPO）在莫斯科举行。作为世界领先的高端装备系统解决方案供应商，中国中车集团携多款新型产品参展，包括刚刚研制成功的氢燃料电池混合动力机车、HXN6油电混合动力机车和中白货运电力机车等高端轨道交通装备。

据了解，俄罗斯1520国际博览会是俄罗斯影响力最大的轨道交通行业展会，每两年举行一届。展会致力于国际化铁路技术的创新与开拓，吸引来自世界上许多国家铁路设备制造商的积极参与。

据了解，氢燃料电池混合动力机车由中车大同电力机车有限公司研制，是氢能源在我国铁路机车领域应用的最新成果，标志着我国铁路机车装备驶入全球氢能技术高地。机车通过氢氧的化学作用，实现了碳氧化物污染物的零排放，具有良好的绿色环保优势。同时，机车采用模块化设计，可实现内燃机、电池、氢燃料包等不同动力方式的灵活搭配，运转、调车、救援，多种任务使命必达。

HXN6型混合动力机车由中车资阳公司研制，装载大容量动力蓄电池组和柴油发电机共同组成，采用主辅共中间直流环节的交流传动系统，可根据负载和工况的不同，实现动力蓄电池组、柴油发电机组单独或二者共同驱动，满足多种工况的不同使用需求。

中白货运2型电力机车是中车大同公司为白俄罗斯国家快捷集装箱铁路货运需求，研制的高端智能化交流传动电力机车产品，现是中欧班列过境白俄罗斯的主型机车产品。2020年12月29日，中车大同公司与白俄罗斯铁路联盟签署了第二批中白货运2型电力机车采购合同，实现向欧洲国家持续出口高端铁路装备。

近年来，中国中车集团积极参与俄罗斯轨道交通装备建设，在机车车辆技术合作、试验验证和多元产品配件等领域始终保持与俄罗斯企业的良好合作关系，并设立海外研发中心，推动两国轨道交通科技创新能力。

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