一辆特斯拉汽车28日在美国佛罗里达州奥兰多市附近的州际公路上接连撞上一辆停靠路边的警车和一辆抛锚的汽车，一名巡警险些受伤。

佛罗里达州公路巡逻队在社交媒体说，一辆运动型多功能车在4号州际公路抛锚，驾车人拦下一辆警车求助。巡警下车后，一辆特斯拉汽车突然撞上警车，接着撞上抛锚车，巡警“非常幸运地”躲过车祸。

一名警方发言人告诉《奥兰多哨兵报》，事发时间为早晨近5时，当时那名公路巡警停好车并打开车辆双闪应急灯、下车去帮忙，侥幸没有受伤，肇事的特斯拉Model 3型汽车司机和抛锚车司机受轻伤。

特斯拉司机告诉警方，当时正用自动辅助驾驶系统驾驶。

警方在社交媒体发布的现场照片显示，抛锚车车头、警车的一侧和特斯拉车头右侧严重受损。警方正在调查这起事故是否与特斯拉的自动辅助驾驶功能有关。

今年3月，一辆特斯拉汽车在自动辅助驾驶模式下在密歇根州撞上一辆停靠路边的警车，没有人受伤。

美国国家公路交通安全管理局本月16日宣布，管理局下属机构已经着手调查特斯拉汽车的自动辅助驾驶系统。管理局当天发布的信息显示，自2018年1月至2021年7月，特斯拉多个车型的汽车与已作出停车警示的停靠车辆发生碰撞，所涉及的11起事故共造成1人死亡、17人受伤。（安晓萌）【新华社微特稿】

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