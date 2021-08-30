阿富汗塔利班28日说，塔利班人员已经进驻喀布尔机场内一些区域，但美方否认这一说法。

美国总统约瑟夫·拜登同一天说，喀布尔机场“很可能”36小时内再次遭遇袭击。

依据白宫发布的声明，拜登28日上午与国家安全班子和驻阿富汗美军指挥官开会。拜登说，当地局势依然“极为危险”，针对喀布尔机场的“恐怖袭击威胁依然高”。“我的指挥官们告诉我，24至36小时内，很可能发生袭击。”

美国驻阿富汗大使馆同样发布警告，说喀布尔机场面临“具体、可信”的袭击威胁，敦促在喀布尔机场附近的美国人“立即离开”。

喀布尔机场外围26日发生自杀式爆炸袭击和枪击，美军13人死亡、18人受伤，至少170名阿富汗平民死亡。极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支宣称发动这次袭击。作为反击，美军派出无人驾驶飞机27日在阿富汗炸死两名、炸伤一名“伊斯兰国”阿富汗分支成员。

拜登28日说：“这次打击不是最后一次，我们将继续追剿参与那次令人发指袭击的任何人，让他们付出代价。”

拜登说，美方继续在阿富汗撤离人员，“昨天又撤出6800人，包括数百名美国人”。

五角大楼28日说，本月14日以来，美国已经从阿富汗撤出超过11.7万人，其中大约5400人是美国公民。据美联社报道，美国国务院说，仍有大约350名美国人希望离开阿富汗，大约280名美国人准备留下或没有向政府说明他们的打算。

美国定于8月31日完成从阿富汗撤军，并在这一期限内撤出美国公民和曾为美国服务的阿富汗人。塔利班已经表示，不会允许美方延长撤军时间。

美国国防部发言人约翰·柯比28日说，驻喀布尔机场的美军已经开始撤离，但拒绝披露美军现有人数。美联社援引一名美国官员的话报道，驻机场的美军已经从最多时大约5800人降至不足4000人。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德28日表示，塔利班人员已经进入并控制喀布尔机场内一些区域，将在美军撤离后和平接管机场。塔利班另一名发言人比拉勒·卡里米也在社交媒体表示，塔利班人员已经进驻喀布尔机场部分军事区域。

然而，柯比否认塔利班方面的说法，也拒绝说明美军空袭“伊斯兰国”阿富汗分支的行动是否获得塔利班提供的情报及其他帮助。一名塔利班人员29日告诉路透社，塔利班的工程和技术人员已经准备接收机场，“我们正等待美国人最后点头，继而完全掌控机场。双方都希望快速交接”。

法新社描述，28日，机场地面设施和附属建筑到处可见全副武装的塔利班人员，美国海军陆战队士兵在候机楼楼顶监视着他们。报道说，阿富汗战争开始20年后，这对敌手相距仅30米，却没有开枪。

在28日的记者会上，被问及“最后一批飞机起飞前”，塔利班人员是否会进入场接管安保时，柯比回答：“我不会讨论这些细节……在我们的行动中，我们始终有能力自卫。”

英国28日结束撤离平民的行动。前一天，法国、西班牙、意大利等国政府分别宣布，撤离本国公民及相关阿富汗人的行动已经结束。一名不愿公开姓名的西方国家安全官员29日告诉路透社，喀布尔机场待撤平民只剩“1000人出头”。

一名不愿透露姓名的阿富汗人在机场外告诉美联社，他曾为驻阿美军担任翻译，试图搭乘飞机离开阿富汗，通过了3道塔利班关卡，在第四道被拦下。塔利班人员告诉他，美方只允许持有美国护照的人通过。“我看不到希望。如果撤离行动结束，我们会怎么样？”

法新社报道，十多辆客车28日在机场主要入口卸下乘客。一名塔利班人员说：“我们有美国人给的名单……如果你的名字在名单上，就能通过。”

塔利班先前宣布大赦，呼吁阿富汗人不要逃离，表示美军撤离后将恢复商业航班。

土耳其官员与塔利班代表27日在喀布尔会谈。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天晚些时候说，塔利班希望掌管机场安保，由土方负责后勤。埃尔多安说，土方将等局势稳定后做决定。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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