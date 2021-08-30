新华社耶路撒冷8月29日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列卫生部29日宣布，将接种第三剂新冠疫苗人群的年龄下限从30岁降低至12岁。

目前，以色列可接种新冠疫苗的人群为12岁以上。根据以卫生部规定，从29日晚开始，所有接种两剂新冠疫苗超过5个月的人都可接种第三剂加强针。

以色列去年12月启动新冠疫苗接种工作，于今年7月12日开始为患有癌症或做过器官移植手术等免疫系统受损的成年人接种第三剂疫苗。7月29日，以色列宣布为60岁以上人群接种第三剂疫苗，于8月24日将第三剂疫苗接种范围扩展到30岁以上人群。

以卫生部数据显示，接种第三剂疫苗后对新冠重症的预防效果是接种两剂疫苗后的10倍。

据以色列卫生部数据，截至29日，该国930万人口中约595万人已接种至少一剂新冠疫苗，约547万人完成两剂接种，约196万人完成第三剂接种。

另据以色列媒体报道，从10月1日开始，所有在境外完成新冠疫苗加强针接种的旅客，以及完成两剂疫苗接种后不到5个月或新冠痊愈后不到6个月的旅客，入境以色列后将免除隔离。

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