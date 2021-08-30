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中企承建孟加拉国海上机场跑道扩建项目正式开工

2021年08月30日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社达卡8月29日电（记者刘春涛）由中国土木工程集团有限公司-长江宜昌航道局联营体承建的孟加拉国首个海上机场跑道扩建项目29日在该国科克斯巴扎尔地区举行开工典礼。

　　孟加拉国总理哈西娜通过视频连线方式出席仪式并致辞。她表示，该项目是孟上届政府大选时承诺的重大民生项目之一，政府将努力把科克斯巴扎尔地区建成一个国际航空枢纽，为当地经济发展注入新活力。

　　孟民航与旅游部国务部长阿里等官员在致辞中对中国企业在新冠疫情中克服困难、投身孟基础设施建设表示感谢。

　　中国驻孟加拉国大使李极明在致辞中表示，在“一带一路”倡议下，中孟两国在基础设施及其他领域进行了广泛且成功的合作。该项目的实施将大力推动科克斯巴扎尔地区旅游业发展和经济繁荣。相信中国土木工程集团有限公司和长江宜昌航道局将在合同工期内向孟政府和人民交付优质成果。

　　据介绍，科克斯巴扎尔机场跑道扩建项目是孟加拉国政府重点项目。中方联营体于2月9日与业主正式签约，项目工期33个月。该项目借鉴了香港国际机场第三跑道设计理念，项目建成后机场跑道总长度将达3300米，可起降所有大型民用航空机型。

(责编：崔越、刘洁妍)

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