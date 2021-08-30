新华社休斯敦8月29日电（记者徐剑梅）四级飓风“艾达”29日登陆美国南部路易斯安那州，最大持续风速达每小时约240公里，带来危及生命并可能引发洪水的狂风暴雨和风暴潮。

综合美国气象部门和媒体报道，“艾达”于当地时间29日中午在路易斯安那州富尔雄港附近登陆，港口一些建筑屋顶被掀掉。电力监测网站实时数据显示，“艾达”已导致路易斯安那州45万户家庭和企业断电。美国地质调查局说，“艾达”使自北向南流入墨西哥湾的密西西比河在该州新奥尔良市附近“极其罕见地”出现倒流。

据报道，“艾达”是历史上袭击美国大陆的第五大飓风，28日深夜至29日凌晨其最大持续风速在5小时内增加了72公里。路易斯安那州州长约翰·爱德华兹29日表示，“艾达”是在该州登陆的“最强风暴之一”，登陆前增强速度“前所未有”。

“艾达”登陆前，美国总统拜登已批准路易斯安那州和密西西比州进入紧急状态。

美国气象部门警告说，除路易斯安那州外，南部的亚拉巴马州、佛罗里达州和密西西比州部分地区也将遭到“艾达”冲击，面临洪水、龙卷风、风暴潮等灾害。据报道，密西西比州部分地区29日已经发生洪水。

另据美国安全与环境执法局消息，“艾达”登陆前，美国在墨西哥湾95%以上的石油生产已经关停，288个油气生产平台的工作人员被疏散。据能源专家预测，飓风导致石油供应减少，可能会推高油价。

2005年8月29日，飓风“卡特里娜”登陆路易斯安那州，冲垮新奥尔良市的防波堤，导致美国南部受灾地区逾1800人死亡，造成上千亿美元损失。新奥尔良防洪系统此后斥资140亿美元升级，这次“艾达”来袭对其构成严峻考验。

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