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以色列士兵与巴勒斯坦示威者再次爆发冲突

2021年08月30日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷8月29日电（记者吕迎旭　尚昊）以色列士兵29日再次与巴勒斯坦示威者在以色列与加沙地带边境爆发冲突，造成18名巴勒斯坦人受伤。这是以巴连续第二天爆发冲突。

　　29日傍晚，数百名巴勒斯坦人在加沙地带与以色列边境举行游行，要求以色列解除对加沙地带逾十年的封锁。据以色列媒体报道，示威者向以军士兵投掷石块和燃烧装置，遭到以军士兵以实弹、橡皮子弹和催泪瓦斯还击。另据加沙医疗部门消息，18名巴勒斯坦人在冲突中受伤。

　　28日，加沙地带巴勒斯坦人向以色列南部放飞带有燃烧装置的气球，造成以南部农田起火。当天傍晚，巴勒斯坦人前往边境地区举行游行，与以军士兵爆发冲突，11名巴勒斯坦人在冲突中受伤。

　　为报复巴勒斯坦人向以色列放飞气球引发大火，以军29日凌晨对加沙地带多处目标进行空袭。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。逾十年的封锁导致加沙地带经济状况和社会民生不断恶化。

(责编：崔越、刘洁妍)

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