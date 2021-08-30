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巴格达合作与伙伴关系会议举行

呼吁实现中东地区稳定

2021年08月30日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报开罗8月29日电  （记者黄培昭）巴格达消息：由伊拉克政府主办的巴格达合作与伙伴关系会议28日在伊首都巴格达举行。与会各方一致呼吁，通过团结地区和国际力量努力实现中东地区稳定。

　　会议由伊拉克总理卡迪米主持。法国总统马克龙、埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世等9个国家的元首或代表，以及一些地区和国际组织的代表出席会议。

　　卡迪米在开幕致辞中表示，希望通过此次会议增进地区国家关系，发展经济合作伙伴关系，促进伊拉克重建。

　　会后发表的联合声明说，中东地区正面临共同挑战，需要地区国家在合作和共同利益基础上应对这些挑战。与会各方在地区和国际层面达成共识，呼吁加强政治、经济和安全伙伴关系，推动建设性对话，并在共同利益基础上加深理解。

　　声明说，在应对新冠肺炎疫情方面，与会各方呼吁通过分享疫苗机制和交流成功经验，促进卫生部门建立有效合作，以共同应对新冠肺炎疫情带来的挑战以及疫情对卫生、社会和经济造成的重大影响。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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