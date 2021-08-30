李晓华

当前，全球数字化进程快速推进，数据生产量也在以惊人的速度增长。最近的一项研究显示，全球在2018年创建、捕获、复制和消耗的数据总量为33ZB（1ZB约为1万亿GB），2020年增长到59ZB，到2025年预计将达到175ZB。约150年后，数据的比特数量将超过地球上所有的原子数量。信息技术和数据已渗透到人们生活和经济社会的方方面面，其影响还将持续深化。

近年来，在信息技术快速发展和广泛应用的推动下，全球数字经济增长迅速，与传统产业不断融合。特别是在数字经济的“主战场”——消费互联网领域，其增速远远超过GDP增速。2019年，全球数字经济规模达到31.8万亿美元，占GDP比重41.5%。在发达国家，这一数字已达51.3%。2019年，数字经济对中国经济增长贡献率为67.7%。未来数字技术有望对经济增长发挥更大的促进作用。

挖掘数字经济的增长潜能，首先要发挥数据新要素的作用。随着生产力的发展，人类所能利用的生产要素范围不断扩大，从劳动、土地扩大到资本，时至今日，物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术的成熟又使得数据成为重要的生产要素。比如，制造企业通过对产品使用数据的分析，可以准确掌握产品工况，向用户提供运行状态监测和预防性维护等增值服务，保障设备的安全稳定运行；通过对生产线中各种设备历史工作参数的分析，可以找到最优的参数配置，提高生产线的良品率。毋庸置疑，随着更多数据的产生，更多企业开展深度的挖掘和利用，数据可以为社会创造巨大的经济价值。

从数字技术应用的角度看，大数据、物联网、人工智能等数字技术在产业领域深度应用，可为既有产业赋能，提高生产率水平。例如，在流水线上生产的精密仪器，难以用肉眼辨认出瑕疵，集成电路等产品更是无法用肉眼判断其是否符合出厂标准。该如何快速准确地进行质检？如果将基于机器视觉的图像识别技术用于质检领域，就能准确、快速找出残次品，显著降低生产成本的同时提高检测效率和准确率。不过，目前数字基础设施、传统产业的数字化水平仍滞后于数字技术的发展。加强传统产业的数字化水平，有助于提升生产率，促进经济增长。

最后，需求是经济循环的起点，市场需求既包括消费者对绿色、健康、安全、品质、个人发展等美好生活的向往，也包括企业追求利润的产业需求。发挥数字技术的增长潜能，需要在这些方面挖掘新的市场需求。从全球范围看，直播、短视频等新应用场景的出现带动了4G投资和相关产业的快速发展。未来5G、虚拟现实、区块链等新一代信息技术大规模应用场景的出现，也有望为经济增长提供巨大动能。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 16 版）

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