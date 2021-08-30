本报记者 马 菲

近日，韩国大韩消防安全教育文化协会向釜山地方法院提起诉讼，要求法院认定驻韩美军在2017年至2019年间多次向韩国境内运送剧毒和有害物质的行为违反韩国相关法律,被告为美军德特里克堡生物实验室及驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉。目前，法院已受理诉讼。

2015年，美国犹他州一军事研究机构通过一家美国快递公司，以普通包裹形式向韩国乌山空军基地寄送具有活性的炭疽杆菌样本。该事件遭到《韩民族日报》等媒体曝光后，美军自2013年6月起在韩国秘密开展的生化武器研究计划，即“朱庇特”计划被公之于众。

根据韩国防部2015年底公布的资料，美军在2009年至2015年期间曾数次将炭疽杆菌标本运送到韩国，并进行过16次实验，2015年还运进过一次鼠疫杆菌。《韩民族日报》报道称，韩国军事专家表示，美军早在1998年9月就已在驻韩美军基地建立炭疽杆菌实验室，项目涉及的样本除炭疽杆菌外，还有一种名为A型肉毒杆菌毒素的剧毒物质，其毒性是炭疽杆菌的10万倍。

“朱庇特”计划曝光后，美军向韩国境内运送生化物质的行为仍在继续。据韩国疾病管理厅向国会议员提交的资料显示，驻韩美军从2017年到2019年，每年都向釜山港第八码头、群山、乌山、平泽美军基地运送生化武器试验样品。以釜山港第八码头的美军生化实验室为例，2017年至2019年每年分别运入10瓶、26瓶和56瓶生化武器实验样品。

大韩消防安全教育文化协会表示，美军秘密向韩国境内运送炭疽杆菌一事于2015年被揭露后，驻韩美军仍继续非法向韩国境内运送肉毒杆菌毒素、葡萄球菌类毒素、蓖麻毒蛋白等剧毒和有害物质，并在美军基地用这些物质进行生化实验。韩国《生化武器法》和《传染病预防法》等多部法律对上述物质的运输和相关实验均有严格限制。但驻韩美军无视韩国法律规定，未经任何申报程序就向韩国境内秘密运送这些物质并进行生化实验，危害民众生命健康安全，协会对此表示谴责。

韩联社报道称，要求关闭釜山港第八码头生化实验室的釜山市民团体表示，由于“朱庇特”计划中存在“活性介质试验”环节，因此怀疑美军运进了有可能被激活的生化武器实验样本。资料显示，美军运至韩国的生化武器样品数量逐年增加，表明美军在韩的生化武器试验也在不断扩大和加强。韩国《统一新闻》报道称，“朱庇特”计划曝光后，美军一直没有公开在驻韩美军基地进行生化武器实验的真实情况。

近年来，随着驻韩美军进行生化实验的消息不断被媒体曝光，韩国民众对此的不满和愤怒情绪也日益高涨，多个民间团体持续前往美军基地外进行抗议。釜山市民和社会团体成立了居民投票促进委员会，旨在敦促市政府同意以居民投票的方式决定是否关闭釜山港的美军生化实验室，这一要求得到近20万釜山市民的签名支持。该委员会表示，釜山港第八码头周边有5所学校和10余个住宅小区，是人口密集区。美军生化实验设施的存在给釜山市民健康和安全造成威胁，美军必须关闭位于釜山港的生化实验室，将生化武器撤出韩国。

（本报首尔8月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 16 版）

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