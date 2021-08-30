本报记者 孙广勇

泰国商业部日前发布数据显示，今年上半年泰国水果出口中国市场价值745.3亿泰铢（1美元约合33泰铢），较去年同期增长64.89%，其中增幅较大的水果是菠萝、榴莲和龙眼。泰国农业与合作社部部长顾问阿隆功表示，泰国水果对华出口逆势上扬，关键在于泰中始终保持友好合作关系。同时，泰国商业部及农业与合作社部联合推出的“市场引导生产”模式，也为果农种植符合市场需求的水果提供了帮助。

从泰国首都曼谷驱车驶向东南，路边满目翠绿，不时可以看到大片果园。据泰国农业经济办公室数据，泰国水果总产量今年有望达到540万吨，同比增长约23%。中国是泰国重要的水果出口市场，每年从泰国进口的水果有20多种。面对疫情冲击，去年泰国水果对华出口逆势增长，这一势头今年有望继续保持。

经中泰两国相关部门商定，目前泰国水果可从磨憨、友谊关、凭祥和东兴口岸进入中国市场。这进一步提高了泰国水果出口效率，降低水果运输过程中的损耗。“泰国水果可通过这些口岸进一步扩大对华出口，加强两国贸易合作。”阿隆功说。

中国商务部的数据显示，2020年中泰双边贸易额达到986亿美元，同比增长7.5%。今年上半年双边贸易额逆势增长38%。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，中国连续8年成为泰国最大贸易伙伴，中国市场持续强大的购买力，为泰国扩大商品出口尤其是水果出口提供重要机遇。

泰国农业就业人口约占全国就业人口的14%。在尖竹汶府、罗勇府和达叻府， 2020年榴莲种植面积同比增长5.85%，价格也从几年前的每公斤60泰铢上涨至100泰铢。泰国民主党秘书长、农业与合作社部部长查棱猜对本报记者表示：“得益于中国等国际市场的支持，泰国农民收入增长，更多农业人口走向富裕。”

（本报曼谷8月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 16 版）

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