一段时间以来，美国无视中国—世卫组织联合研究报告，执意炒作所谓“武汉病毒研究所实验室泄漏论”，甚至动用情报部门“操刀”所谓“新冠病毒溯源调查报告”。许多国家的专家学者等纷纷发声表示，所谓溯源调查报告毫无科学性与可信度，美方执意在病毒溯源问题上颠倒是非、混淆黑白，持续将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，给全球抗疫合作蒙上阴影。

疫情在全球多点多地暴发的事实应得到尊重

俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫在接受俄罗斯媒体采访时指出，中国对第一阶段溯源工作给予全力支持。世卫组织国际专家组经过在中国的调查，得出结论认为“实验室泄漏极不可能”。但某些国家仍然鼓吹“病毒来自武汉病毒研究所实验室”，要求再次调查。萨纳科耶夫认为，这是赤裸裸的政治操弄，中方完全有理由拒绝。他强调，第二阶段溯源工作应该在第一阶段基础上延伸，对于第一阶段已经开展过的尤其是已经有明确结论的部分，不应该重复开展。

保加利亚索非亚大学教授、保加利亚战略管理研究所首席执行官纳科·斯特凡诺夫说，由美国情报部门发布所谓溯源调查报告，这本身就极具讽刺意味。美国在其国内的德特里克堡等有诸多实验室，既然武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，美国是否能邀请世卫组织专家前往德特里克堡等的实验室调查呢？

埃塞俄比亚官方第一大报《埃塞先驱报》刊登评论文章，积极评价中国为全球抗疫合作作出贡献，批评美国出于狭隘政治目的，借溯源问题向中国施压，呼吁国际社会团结合作抗疫。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学生物技术研究所医学生物技术助理教授阿勒马耶胡发表题为《关于新冠病毒溯源的真相》文章，通过详实的科学论据，介绍了中国参与溯源工作的情况，批驳了“实验室泄漏论”，反对美方将溯源问题政治化。他表示，武汉是首个报告病例的城市，这并不意味着那里就是病毒源头。随着其他国家对疫情研究的不断深入，疫情在全球多点多地暴发的事实应得到尊重。事实上，这一观点也被美国的一些研究证实。阿勒马耶胡强调，国际社会绝大多数国家都认为，不应将溯源问题政治化。我们还需进行更多的研究，以便更好地了解病毒的起源，并在全球范围内建设、改进更为广泛的社区监测系统。“更重要的是，要避免借溯源问题危害国际抗疫合作、损害人类共同利益。”

美国应停止散播“政治病毒”

巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会媒体专员安德烈·洛巴托说，由美国情报部门炮制的有关全球公共卫生信息的报告毫无可信度，美国发布所谓溯源调查报告“只是抹黑中国的心理战”。

在几内亚卫生专家卡巴·凯塔看来，美国情报部门发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”是将病毒溯源当成攻击中国的借口。中国多次向非洲国家援助疫苗，为全球抗疫作出卓越贡献。借病毒溯源攻击他国，无益于改善新冠肺炎疫情肆虐的现状。

乌干达智库发展观察中心创始人、知名学者塞曼达在乌第一大报《新愿景报》网络版发表文章指出，回顾疫情暴发以来的形势发展，美国始终在疫情防控、疫苗研发与分配等方面不停抹黑中国。当上述种种手段均告失败后，美国又宣布开展所谓溯源调查。美国政府置中国—世卫组织联合研究报告结论于不顾，炮制并大肆炒作“实验室泄漏论”，甚至通过情报部门完成所谓调查，此举实质上是借此搞“勒索外交”，企图转移美国内民众对其抗疫不力的批评。

埃及国家研究中心流感病毒专家穆罕默德·谢希尼表示，病毒溯源是十分复杂的科学问题，理应由国际社会的专业领域人士合作开展，不应由政客主导。他强调：“溯源政治化破坏国际抗疫合作，不能让政治因素超越科学因素主导溯源工作。中国—世卫组织联合研究报告具有重要意义，我们应明确向世界传递这一信息。各国科学家特别是病毒和基因学家应紧密合作，利用先进技术开展溯源。”

坦桑尼亚主流媒体《卫报》日前刊登坦知名时事评论员乔治·门图的评论文章《病毒溯源应坚持科学态度，反对政治化》。门图认为，美国从疫情初期就开始做“有罪推定”，竭尽所能污蔑中国。美方不断政治操弄溯源问题，对世卫组织施加压力，蓄意破坏国际溯源研究合作。美国此举是为了转移自身抗疫不力、造成超过60万死亡病例的责任。美国上述卑劣行径注定是徒劳的，将严重阻碍全球溯源合作，是对全球团结抗疫努力的破坏。美国应审视自身抗疫不力问题，停止在溯源问题上散播“政治病毒”，停止寻找“替罪羊”，尽快同国际社会开展溯源研究合作，给国际社会一个交代。

当前任务是加强合作遏制疫情

近日，尼泊尔医学专家、阿尼哥协会主席塔姆和尼泊尔中国文化教育协会主席哈利士分别在尼《射线新闻日报》发表署名文章指出，新冠肺炎疫情是全球面临的共同挑战，它可能在世界的任何一个角落发生，不应同政治和地理联系在一起。新冠病毒溯源是严肃的科学问题，也是世界各国的共同责任。全世界科学家、医学家应共同协作开展研究，各国也应本着科学、合作和团结的精神支持溯源工作，尊重科学结论。哈利士表示，自2019年以来，新冠病毒在世界很多地方出现，中国第一时间向世卫组织报告疫情，同其他国家和国际、区域组织分享疫情信息和抗疫经验，这种负责任的态度值得赞赏。疫情已经夺走了数百万人的生命，溯源政治化不公平也不人道。

津巴布韦第一大报《先驱报》近日发表文章揭批美国将溯源问题政治化的险恶用心，呼吁非洲国家对此保持高度警惕。文章称，相关研究证实，新冠病毒出现时间线已大大提前，且其传播途径或是从动物宿主直接传染人类，或是经由中间宿主传染人类，或通过冷链传播，但美国却仍极力借溯源问题指责、抹黑中国。美国马里兰州的德特里克堡生物实验室周边地区，据报道早就出现了疑似新冠肺炎病例，但美国却以国家安全为借口，拒绝公开相关数据。美国在溯源问题上显然搞双重标准，所谓病毒溯源不过是美国的政治噱头。文章强调，对病毒溯源的炒作会分散注意力，使非洲国家难以全力应对真正的敌人——新冠病毒。美国借病毒溯源向世卫组织施压，让国际社会更加怀疑其迫切开展病毒溯源的真实意图。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福表示，美国动用情报部门介入病毒溯源，这具有浓厚政治色彩，破坏了国际社会抗疫合作。政治动机无法替代科学依据，与其指责他国，美国更应关注自身抗疫并积极维护国际合作。

哈萨克斯坦中国研究中心日前在官网发表文章指出，某些国家对中国的抹黑不能自圆其说，充满矛盾，背后原因就是其不愿看到中国综合国力的提升。如果让这种科学问题政治化的争论持续，各国之间的合作将受阻，给全球抗疫增添人为障碍，影响进一步的国际交流。当前国际社会的重要任务是阻止疫情进一步扩散，希望某些政客把“甩锅”中国的精力转入恢复经济、向发展中国家提供疫苗等建设性轨道上来。

（本报北京、莫斯科、约翰内斯堡、曼谷8月29日电 记者曲颂、张光政、隋鑫、闫韫明、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 16 版）

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