本报北京8月29日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委副主任曾益新就美国情报部门发布新冠病毒溯源调查摘要接受记者专访。曾益新表示，由美国的情报部门、而不是专业医学机构来发布溯源调查报告，这本身就很具讽刺意味，是谁在将溯源问题政治化也就一目了然。新冠病毒溯源是一个科学问题，中国政府从疫情发生以来一直支持科学开展新冠病毒溯源，但反对将溯源工作政治化，反对将溯源工作作为“甩锅”的工具。

中国政府秉持公开、透明、科学、合作的原则，全力支持开展科学溯源研究。2020年7月与世卫组织先遣来华专家共同商定制定了工作任务书（TOR），今年年初接待世卫组织国际专家组正式来华开展病毒溯源全球研究中国部分的工作，并严格按照TOR开展溯源相关研究。国家卫生健康委和地方政府一起尽全力组织协调，完全满足世卫组织专家参访要求，去了所有他们想去的单位，包括金银潭医院、华南海鲜市场、武汉病毒研究所等9家单位；会见了所有他们想见的人，包括医务人员、实验室人员、科研人员、市场管理人员和商户、社区居民、康复患者、罹难者家属等等。中方专家与世卫组织专家共同开展研究、共同起草报告、共同发布研究结论，最终确定了病毒出现途径的几种可能性：人畜共患病直接溢出是“可能到比较可能”；通过中间宿主引入是“比较可能到非常可能”；通过冷链传入是“可能的”；实验室引入是“极不可能”，并于今年3月份正式发布联合研究报告，受到全球科学界的高度肯定。为做好下一阶段溯源工作，中方专家7月份还向世卫组织专家提交了工作建议。

曾益新强调，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应该也只能由全球科学家合作开展研究。希望美方能够意识到病毒才是人类共同的敌人，真正地将新冠病毒溯源作为一个科学问题来对待，鼓励各国科学家通力合作，支持科学家在包括美国在内的全球多国多地深入开展溯源研究。

《 人民日报 》（ 2021年08月30日 03 版）

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