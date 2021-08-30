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挖掘拉中合作的无限潜力（国际论坛）

恩里克·杜塞尔
2021年08月30日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　从高速公路、港口、机场到医院、宽带网络等，中国参与建设了拉美地区一个又一个惠及民生的项目，为地区国家的发展作出了重要贡献

　　

　　1999年12月，我和家人以游客的身份第一次来到中国。那时，我正在研究特定产品的全球价值链。中国在全球价值链中发挥的作用越来越大，是我的重点研究对象。2006年，我所在的墨西哥国立自治大学成立了中墨研究中心。自此，我和中国的缘分越来越深。

　　迄今，我已到访中国60余次，每次短则几天，长则几个月。无论是西安的老市场，还是平遥美丽的古城，中国的大街小巷都令我心驰神往。每次到中国，我都被中国人的热情好客所感动，在中国的时光总是愉悦而充实。

　　在中国访问期间，我和我的同事见证了中国城市和乡村日新月异的发展变化。改革开放40多年来，中国人民的日子越过越好，生活质量越来越高。人们谈论的话题不再局限于“今天吃什么”，而是“去哪里旅游”等。2019年，中国有超过1.5亿人次出境旅游，这在40多年前是难以想象的。

　　墨西哥国立自治大学中墨研究中心团队一直关注中国脱贫实践。中国政府深知中国发展过程中需要克服的难题，制订了符合国情的详细的脱贫攻坚工作计划。从中央到地方，中国各级政府都采取了大量具体措施消除绝对贫困。

　　作为一个人口14亿多的大国，中国取得脱贫攻坚战的全面胜利不仅对中国意义非凡，对全人类的发展同样意义重大。中国消除绝对贫困，对拉丁美洲和加勒比地区致力于缩小贫富差距的国家有着重要启示，鼓舞了这些国家战胜贫困的信心。

　　中国在自身发展的同时，不断加大对拉美地区基础设施建设的投资，带动拉美国家共同发展。近些年来，拉中基础设施合作在项目数量、创造就业数量上均有较大幅度的增长。2005年至2020年间，拉中基础设施合作为拉美和加勒比地区创造超过60万个就业岗位。仅2020年一年，双方基础设施合作为该地区创造了超过21万个就业岗位。这是中国在做好自己事情的同时增进各国人民福祉的体现。

　　从高速公路、港口、机场到医院、宽带网络等，中国参与建设了拉美地区一个又一个惠及民生的项目，为地区国家的发展作出了重要贡献。墨西哥愿继续同中国深化合作，挖掘拉中合作的无限潜力。

　　（作者为墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任） 


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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