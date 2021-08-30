本报记者 李嘉宝

第二届进博会上，王思维（中）向新西兰合作伙伴介绍展会情况。

受访者供图

对新西兰华商王思维来说，每年11月都有一项重要的工作日程：参与中国国际进口博览会。这几年，他见证了公司通过进博会这一平台，不断深耕中国市场的累累硕果,也见证了面对疫情冲击，中国仍如期举办第三届、第四届进博会的诚意和决心,更见证了中国持续扩大对外开放给全球企业带来新机遇。

以下是他的自述。

毫不犹豫，马上报名

2018年5月，首届进博会在新西兰奥克兰举行了一次路演。我作为新西兰亿贝通有限公司执行董事，参加了这次推介活动。亿贝通是一家致力于打造新西兰品牌食品的企业，一直看好中国消费市场的潜力。得知中国将举办以进口为主题的博览会，我们毫不犹豫，马上报名参展。

同年11月，我怀着无比激动的心情来到上海，开启首次进博会之旅，并有幸在开幕式现场聆听了习近平主席的主旨演讲。“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”这句话，令人振奋。

首届进博会上，我们与不少中国知名企业对接洽谈，现场意向签约数千万元。进博会规格之高，参展企业之多，订单质量之高，让同行的新西兰合伙人啧啧称赞。作为海外华商，我感到无比自豪。几天后的观众开放日更是热闹非凡，我们的产品得到许多中国消费者的关注和认可，带给我更大惊喜。

首届进博会的圆满成功，让我对第二届进博会充满期待。我和同事们提前做了更充足的准备。在新西兰政府的支持下，10余个优质新西兰食品品牌组成美食优享计划“纽食篮”，集体亮相第二届进博会，我们公司也在其中。在我看来，这届进博会见证了我事业的高光时刻。我不仅是新西兰参展商中的一员，也是促进新西兰品牌在国内落地分销的客商，为中外企业搭建合作桥梁。当时，许多新西兰知名食品品牌的创始人来到第二届进博会现场，亲眼目睹了签约盛况。他们惊叹于中国日新月异的发展，更赞赏中国扩大开放的一系列务实举措。

如约而至，鼓舞人心

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了公司的运转节奏，物流运输和供应链都受到严重冲击。我们迅速采取行动，依托中国分公司对中国市场进行摸底调查，梳理销售渠道，并将中国的防疫举措和成果告知新西兰合作伙伴。随着中国疫情防控形势向好和消费复苏，公司产品在中国市场的销量迅速回升，当年6月就完成了全年目标。

中国市场的亮眼成绩让我们信心大增，第三届进博会将如期举办的好消息更是鼓舞人心。考虑到海外疫情形势严峻，我一直留在新西兰，和中国分公司同事保持线上沟通，全力做好进博会参展筹备工作。

疫情之下，第三届进博会积极拓展线上渠道，推动线上线下联动办会。我们通过直播方式，让新西兰品牌方和展会现场实时互动，展示、推销产品；通过“云洽谈”“云签约”等方式，与中国合作企业保持远程沟通。这届进博会期间，我们还和中国某电商平台合作，以直播带货的方式，完成一款花生酱产品在中国市场的首发，产品上线不久就销售一空。这次营销活动，令公司上下至今难忘。

如今，第四届进博会举办在即，公司已经在上海成立了参展团队。今年，我们的目标是继续加强品牌宣传，寻找新的销售亮点，推出新产品。考虑到疫情防控需要，今年新西兰公司及合伙人仍将通过线上方式参与，线下展会由中国公司的同事负责。我们还将依托中国国内合作企业，进行产品推广及品牌拓展。

中国市场，机遇无限

我跟进博会有缘。通过参加这几届进博会，我深刻感受到中国市场的澎湃活力和无限机遇。借着进博会的东风，公司产品在中国市场的销售额连年保持稳定增长，甚至出现翻一番的喜人态势。看着一批批新西兰优质食品被端上国人的餐桌，我打心眼里高兴。

未来，随着中国居民收入水平的提高、健康意识的增强，中国市场对新西兰优质食品的需求将进一步提升，我们面临着更多机遇。这是我和新西兰合伙人时常讨论的话题，我们都对深耕中国市场充满信心。

面对疫情带来的风险挑战，中国经济迈向高质量发展步伐稳健，一批商业新业态、新模式应运而生，带给我很多启发。

一是要主动进行数字化转型。2020年，我们销往中国市场的产品大多通过线上渠道，依托各大电商平台、网红主播带货等进行，成为拉动公司营收的主要引擎。我们要抓住中国数字经济发展的契机，不断创新营销模式。目前，除了线上销售外，我们还和中国科技企业合作，打造线上“智能农场”，让中国消费者直接看到产品源头，购买更安心。

二是要继续加强产品在中国市场的落地。公司专门设置针对中国市场的研发部门和销售部门，通过大数据等技术手段及时收集、分析中国市场需求信息，依据中国消费者的口味偏好，不断向中国市场推出“特供”新品。同时，我们还积极在中国建仓备库，确保中国市场供应稳定。

(责编：袁勃、牛镛)