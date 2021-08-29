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王毅同美国国务卿布林肯通电话

2021年08月29日23:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月29日电 8月29日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，就阿富汗局势及中美关系等交换意见。

　　布林肯表示，在美从阿撤军撤侨即将结束的关键时刻，美认为安理会应对外发出明确、统一的声音，表明国际社会期待塔利班确保外国公民安全撤离，确保阿人民获得人道主义援助，确保阿领土不能成为恐怖袭击策源地，不能成为恐怖主义避风港。

　　王毅表示，阿富汗国内形势已发生根本性变化，各方有必要同塔利班进行接触，积极引导。美国尤其需同国际社会一道向阿提供急需的经济、民生、人道援助，帮助阿新政权架构维持政府机构正常运行，维护社会治安稳定，遏制货币贬值和物价上涨，尽快走上和平重建道路。事实再次证明，阿富汗战争并未实现清除阿境内恐怖势力的目标。美北约仓促撤军很可能给各类踞阿恐怖组织卷土重来提供可乘之机。美方应在尊重阿主权独立前提下，拿出实际行动，助阿制恐止暴，而不应搞双重标准或选择性打恐。

　　王毅说，美方对阿当前乱局的成因是清楚的。安理会如果要采取任何行动，都应有助于缓和而不是激化矛盾，有助于阿局势平稳过渡而不是重陷动乱。

　　布林肯表示理解并尊重中方在涉阿问题上的关切。

　　关于中美关系，王毅表示，近期中美就阿富汗、气候变化等问题开展沟通，对话比对抗好，合作比冲突好。中方将根据美的对华态度考虑如何同美方进行接触。如果美方也希中美关系重回正轨，就不要再一味抹黑攻击中国，损害中国主权、安全和发展利益。美方应认真对待中方提出的两份清单和三条底线。

　　王毅说，中方坚决反对美情报机构近日炮制出台的所谓溯源问题调查报告。政治溯源是美前政府留下的政治包袱，美方越早卸下这个包袱，越有助于走出目前困境。中方再次敦促美方停止将溯源问题政治化的做法，停止向世卫组织施压，停止干扰破坏国际社会团结抗疫和全球溯源科学合作。

　　布林肯表示，美方无意就病毒溯源问题指责任何国家。作为大国，美中都有责任提供一切必要信息，彻底调查病毒源头，避免大流行再次发生，美方愿就此同中方保持接触。

(责编：牛镛、袁勃)

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