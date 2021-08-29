美国情报部门近日炮制所谓病毒溯源问题调查报告，认为新冠病毒“实验室泄漏”的可能性不能排除。中方一贯支持科学溯源，世卫组织与中方联合专家组3月底发布的报告也指出，新冠病毒“极不可能”从中国实验室泄漏。但既然美方抓着“实验室泄漏”的说法不放，那它就应遵照公平、公正原则，开放自家事故频发、疑点重重的生物实验室，接受一视同仁的溯源调查。

目前，国际科学界广泛认同病毒溯源研究的中国部分已经结束，且对中国表现出的公开、透明、负责任表示高度认可。正如中方卫生部门负责人指出，世卫专家组来华开展病毒溯源期间，去了所有他们想去的单位，会见了所有他们想见的人，查看了所有他们想看的资料。在此基础上，中方专家与世卫组织专家共同发布的研究结论，经得起科学的检验。“新冠病毒与武汉实验室无关”的看法已经成为国际学术界的共识。

然而，美方无视第一阶段溯源结论，一再翻炒所谓“实验室泄漏论”，甚至让情报部门在90天内搞出所谓的溯源报告，用含糊其词的表述炮制诱导性结论，企图把脏水再度泼向中国。这让世界再次看清：美方一些政客为“甩锅”推责与抹黑中国，已经到了歇斯底里的地步。

众所周知，武汉病毒研究所已经两次接待世卫组织专家，而美国至今未向外界开放生物实验室。特别是德特里克堡生物实验室和北卡罗来纳大学在冠状病毒研究方面有着悠久历史和糟糕的安全记录，遭到国际社会广泛质疑。既然美方不排除“实验室泄漏论”，那就应首先开放这两处让国际社会调查。

先看德堡生物实验室。这个被美媒称作“中情局隐秘的化学实验和精神控制实验基地”曾于2019年7月一度关闭。之后不久，距此仅1小时车程的弗吉尼亚州一个社区暴发“电子烟疾病”，患者临床症状和新冠肺炎患者的症状极为相似。美方为何一度关停德堡生物实验室？这与新冠肺炎暴发有没有关系？该实验室里面有何见不得人的“猫腻”？美国欠世界一个回答。

再看北卡罗来纳大学。该大学巴里克团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。该校于2015年1月至2020年6月1日共报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒等在内的冠状病毒。新冠疫情暴发与北卡大学的事故是否有关？美方应当向世界讲清楚。

此外，美国200多个散布全球的生物实验室也是秘而不宣。据媒体报道，部分实验室所在地曾出现大规模危险传染病。俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃曾质问：美国在其境外设立的生物实验室，莫非正在制造和培育高危疾病的病原体？

如今，国际社会要求美国接受溯源调查的呼声高涨。前不久，中国中央广播电视总台下属的CGTN智库针对全球网民的调查结果显示，高达83.1%的投票网民支持世卫组织对美国进行病毒溯源调查。中国有超过2500万网民联署公开信，要求调查美国德堡基地。民意如潮，美方必须给出一个交代。

新冠溯源是科学研究，不是“甩锅”工具。美方自身不透明、不负责、不合作，反倒对中国倒打一耙、栽赃陷害，不啻是在散播政治病毒，对全球合作抗疫造成严重破坏。面对国际社会要求调查美国生物实验室的强烈呼声，美方如果装聋作哑、拒不接受，那只会进一步暴露将溯源政治化的真实面目，令其“病毒来源嫌疑国”的身份欲盖弥彰。

（国际锐评评论员）

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