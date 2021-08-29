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巴基斯坦参议院外交委员会主席：反对就新冠病毒起源妖魔化中国

2021年08月29日20:06 | 来源：海外网
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海外网8月28日电“新冠溯源工作必须在尊重科学、摒除政治偏见的前提下开展”“将新冠病毒溯源政治化的举动令人遗憾”……当地时间26日，巴基斯坦巴中研究所（PCI）组织了一场“新冠病毒起源与国际合作”相关主题的网络研讨会，巴基斯坦多位参会人士发声反对西方国家就新冠病毒起源“妖魔化中国”。

据巴基斯坦《国际新闻报》27日报道，此次研讨会由巴中研究所执行主任穆斯塔法·海德尔·赛义德（Mustafa Hyder Sayed）主持，会议审查了有关新冠病毒起源的报告和分析，讨论了美国情报部门向美国总统提交的所谓新冠病毒溯源调查报告。来自亚洲和非洲的50多位人士参会。

巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因（Mushahid Hussain Sayed）在会上指出，美国政府出于政治动机的新冠病毒溯源调查导致中国被“妖魔化”，他反对西方国家就新冠病毒起源“妖魔化”中国。

穆沙希德还提及美国前总统特朗普是如何编造“中国病毒”一词，称“这种攻击与种族主义、伊斯兰恐惧症、反犹太主义无异”。穆沙希德同时揭露了美国国内盛行的冷战思维，称这种思维试图将新冠病毒与亚洲人联系起来，导致针对美国亚裔的仇恨犯罪激增169%。

“西方国家需要采用中国的做法，将新冠疫苗作为全球公共产品进行公平分配；加入“疫苗无国界”倡议，防止“疫苗民族主义”；重新设置优先事项，重点关注健康问题、人口计划、气候变化、粮食安全与水安全。”穆沙希德说。

“将新冠病毒溯源政治化的举动‘令人遗憾’。”巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆（Munir Akram）在研讨会上指出，西方国家利用世界卫生组织，将其作为政治操纵工具，这种做法开创了恶劣先例。阿克拉姆认为，新冠溯源工作必须在尊重科学、摒除政治偏见的前提下开展。

巴基斯坦公共政策专家哈桑·哈瓦尔（Hassan Khawar）强调，目前西方国家对中国的指责毫无科学证据。眼下，新冠疫情仍在世界范围内蔓延，给世界各地造成持续性破坏，各国唯有合作，才能找到病毒的起源。（海外网 姚凯红）

 

(责编：岳弘彬、袁勃)

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