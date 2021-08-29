真是可笑之极，白宫踢开科学家让情报部门带着结论去溯源，情报部门按需定制报告，白宫再装作看到结论后很震惊的样子，进行一番谴责，这是把世界人民都当傻子吗？

8月27日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点认为，目前看，新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。虽然病毒来源无法确认，报告却仍然对中国进行了污蔑，白宫同日发布了诬蔑和攻击中国的言论。这一切，本在意料之中。

当然，受到中方的谴责，科学界的批评，美国成为全世界的笑柄，也是预料之中的事。美国情报部门配合政府玩这种拙劣的把戏，是惯犯了，搞出过不少类似的翻车“杰作”。诸如把一小瓶洗衣粉当作伊拉克大规模杀伤性武器证据，自导自演“白头盔”组织摆拍所谓“叙利亚化学武器袭击”视频，等等。故伎重演，只是在劣迹斑斑的造假史上多了一个笑料罢了。这种荒唐的政治溯源，侮辱了中国人民的抗疫努力，侮辱了科学，侮辱了世界人民的智慧。

从舆论反应看，很多网民特别不理解：让情报部门搞政治溯源，无视世卫组织和科学、权威结论，无视透明的抗疫事实，稍有点判断的人都知道这么干很荒唐，为什么美国政府却理直气壮地这么干了？其实很简单，作为第一抗疫失败国、第一疫情扩散国，美国急于甩锅，急于转移焦点，以为谎言多说几遍就能让不明真相的人相信，恶人先告状就可以站到道德高地，抗疫失败的事实就可以淹没在溯源的污名议题中。

美方声称中方不透明，真是欲加之罪何患无辞啊。为了推动政治化、污名化找借口，美国已经到了不择手段的疯狂地步。幸亏这是一个开放并互联的信息世界，每个人都可以看到这些信息，美国情报部门无法颠倒黑白。时间线一清二楚，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任原则，第一时间对外介绍、对外分享病毒基因序列、对外开展抗疫合作。在溯源问题上，中方也率先同世卫组织开展全球溯源合作，世卫专家组来华开展溯源工作时，中方完全公开透明，满足了其全部参访要求，未作任何限制。倒是美国在溯源问题上充满着贼喊捉贼的捂盖子，一边坚持实验室泄漏的说法，要求调查中国有关实验室，一边却对国际社会调查疑点重重的德特里克堡和北卡罗来纳大学的诉求置若罔闻，对美国至少有五个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间的事实没有任何交代。

什么是不透明？踢开科学家，把本属于严肃科学问题的病毒溯源问题交给不透明的、撒谎成性的情报部门去办，这是最大的不透明。对他国的透明抗疫行为进行神秘化的阐释，制造政治病毒，无证据、莫须有地定罪，这是最可怕的不透明。

这是侮辱科学，侮辱世界，也是在侮辱美国曾经宣扬过的那些所谓“普适价值”。号称崇尚自由民主，这种公然的说谎行为，哪有半点对自由民主的尊重？只有“自由”地造谣，“自由”地搞政治敲诈，“自由”地打科学的脸。

这也是在侮辱美国人民。看到最新的一个数据，特别心疼美国人民。根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间8月29日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例39591797例，累计死亡病例653994例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例86105例，新增死亡病例789例。当地时间8月27日，据美国盖洛普咨询公司最新民意调查显示，受德尔塔变异株在美国快速传播引发的疫情反弹的影响，美国人对美国经济的信心正在下滑。60%的受调查者认为，美国经济正在恶化。不顾人民的死活，不是拿纳税人的钱去抗疫、去狙击德尔塔、去回应民众的医疗需求，而把精力用在对外甩锅推卸责任上，让“民主”成为笑话。这是一个负责任的政府能干出的事情吗？

公道自在人心，科学自有规律，侮辱科学和公道者，终会自撞南墙自尝恶果。不回到科学溯源合作抗疫的正路，不回应人民的抗疫呼声，美国还会继续付出沉重代价。

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