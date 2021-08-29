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柬埔寨官员：新冠病毒溯源政治化损害国际抗疫合作

2021年08月29日15:30 | 来源：新华网
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　　新华社金边8月29日电（记者毛鹏飞）柬埔寨政府新闻发言人机构主席帕西潘28日接受新华社记者专访时表示，新冠病毒溯源政治化损害全球合作抗疫的努力。“病毒溯源是一个严肃的科学问题，不应该被政治操纵，否则会对全球合作抗击疫情的努力造成严重伤害。”

　　8月27日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，宣称新冠病毒源自自然界和“实验室泄漏”的两种可能性都不能排除，并诬蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息。

　　帕西潘说，他看到中国以透明的方式和负责任的态度已经邀请世界卫生组织的专家到武汉病毒研究所和其他相关地点进行了实地参访。“中国已向世界卫生组织的专家打开了调查研究的大门，但某些国家并未开门接受调查，所以我认为中国已经履行了责任。”

　　帕西潘说，一些发现新冠早期确诊病例的国家也应该允许世界卫生组织派专家前去就病毒溯源开展调查。有美国媒体报道称，美国首例新冠死亡病例出现的时间为2020年1月初，比官方此前认定的2月初要早数周。

　　帕西潘表示，柬埔寨坚决反对将新冠病毒溯源政治化，这对抗击疫情没有任何益处。在病毒溯源问题上，各国不应该互相指责，而应团结起来合作抗疫。中国在帮助其他国家抗击疫情方面起到了重要的领导作用。

　　柬埔寨卫生部28日也发表声明指出，新冠病毒溯源完全是科学问题。柬埔寨支持以科学方式进行病毒溯源，坚决反对将新冠病毒溯源问题政治化，对其他国家进行无端指责。

(责编：岳弘彬)

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