人民网北京8月29日电 （记者陈建军）由中国社会科学院主办、中国社会科学院日本研究所承办的中国社会科学论坛(2021)——“努力构建契合新时代要求的中日关系”暨日本研究所成立40周年国际学术研讨会29日在北京举行。

全国人大常委会前副委员长顾秀莲、日本前首相福田康夫、中国社会科学院院长谢伏瞻、日本驻华大使垂秀夫、中日友好协会常务副会长程永华、中国社会科学院日本研究所所长杨伯江出席开幕式并分别致辞。中日双方友好人士、专家学者等70多人通过线上、线下结合的方式参加了本次研讨会。

顾秀莲在致辞中畅谈了“我与日本的亲身交往经历”，并回顾中日关系的历史后指出，中日斗则两伤，合则两利。中日邦交正常化的历史经验证明，发展两国的睦邻友好关系，既符合两国人民的根本利益，也有助于地区乃至世界的和平与发展。如何对待和妥善处理重大敏感问题，特别是历史问题和台湾问题，成为中日关系前进或后退的试金石。顾秀莲就构建契合新时代要求的中日关系指出，中日两国应积极在抗疫、奥运、经济、扩大青少年交流等方面开展合作。

“努力构建契合新时代要求的中日关系”暨中国社科院日本研究所成立40周年国际学术研讨会现场。人民网记者 陈建军摄

福田康夫在致辞中首先祝贺中国社会科学院日本研究所成立40周年，并祝贺中国奥运健儿在东京奥运会上取得的优异成绩。福田表示，北京将举办2022年冬季奥运会，坚信中国一定能够做好疫情防控和赛事组织工作，由衷地祝愿北京冬奥会能够取得成功。他认为，日中需加强合作、共同应对防疫、反恐、气候变化等多种问题。

谢伏瞻指出，当前世界百年变局持续深化，各种风险挑战叠加共振；面对复杂局面，更需要中日两国有识之士坐在一起，从历史与战略的高度，以理性而负责的态度，摒弃对抗思维，开展坦诚对话，共同维护来之不易的中日关系稳定发展局面。他就实现中日关系健康稳定发展提出了四点建议，坚持历史传承，准确把握中日关系本质内容与根本方向；维护战略稳定，妥善管控敏感问题与矛盾摩擦；顺应时代潮流，深化拓宽共同利益与合作领域；推动文明互鉴，持续改善中日民间往来与舆论氛围。

中国社会科学院院长谢伏瞻致辞。人民网记者 陈建军摄

垂秀夫在致辞中表示，在东京奥运会、残奥会之后，北京也将举办冬季奥运会，希望日本在新冠疫情下成功举办奥运会的经验能够助力北京冬奥会的成功举办。垂秀夫认为，日中两国需要加强高层互通、民间交往，并下大力气培养双方国民在情感上的相互理解。

日本驻华大使垂秀夫致辞。人民网记者 陈建军摄

程永华在致辞中提出构建契合新时代要求的中日关系需要日方客观理性看待中国的发展，需要两国坚实的民意基础。

杨伯江在致辞中指出，新冠疫情加快了百年大变局进程，形势越是复杂，中日越需要有战略定力，坚持和平相处、坚持互惠合作；克服疫情困难，坚持接触沟通，打破信息壁垒，阻止互信流失；坚持相互理解与尊重，努力深入了解、相互包容。

另外，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕、日本综合研究所国际战略研究所理事长田中均、美国加州大学伯克利分校政治学系教授史蒂文·沃格尔、全国政协委员、中华日本学会会长高洪、美国乔治·华盛顿大学政治学系教授迈克·望月、复旦大学日本研究中心主任胡令远、日本京都大学教授、日本国际政治学会前理事长中西宽、日本法政大学名誉教授、国际儒学联合会副理事长王敏、日本驻华大使馆政务公使野村恒成、北京大学历史学系教授、中国中日关系史学会会长王新生等中日美专家当天分别做了学术基调报告。

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