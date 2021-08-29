新华社北京8月28日电 题：美国情报界：无能、无信、无底线

新华社记者孙丁 陆佳飞 马倩

深受美国大片影响的人们常会把美国情报界看得高深莫测、神通广大，但近来阿富汗上演的“喀布尔时刻”，却让全世界都真正见识了，美国情报界究竟有多无能。

美军参谋长联席会议主席马克·米利公开坦言，在美方事前收到的情报中，没有任何迹象表明阿富汗政府军会在11天内溃败。虽然美方设想过多种情形，但普遍估计在美军撤离后，阿富汗政府军的失败至少要经历“几个星期、几个月乃至几年”。

正如美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁、国际政治学者伊恩·布雷默所指出的那样，低劣的情报工作是美国此次撤军沦为一场灾难的重要原因之一。而日前发生的喀布尔机场爆炸案无疑进一步证明了这一点。

美国实际控制阿富汗近20年，却无法为美国政府提供准确的情报，最终酿成一场令美国蒙羞、令世界震惊、令盟友寒心的大溃败——这样一个无能的情报部门在新冠病毒溯源问题上对中国进行的所谓“调查”又能有多少可信度？相信世人心中对此都已一清二楚。

当然，要说美国情报部门一点“本事”也没有，那也不够准确——至少在作假、作恶方面，他们还堪称“专业”。

“我曾是（美国）中央情报局局长，我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃……我们有一整套培训课程。”时任美国国务卿蓬佩奥2019年在美国得克萨斯州一所大学发表演讲时曾洋洋得意地说。

其实，蓬佩奥引以为豪的这些卑鄙伎俩与美国情报界真实的所作所为相比，只能算是冰山一角。从编造假情报为美国入侵他国提供借口，到组织实施刺杀、虐囚、监听等见不得光的恶行，美国情报界的罪恶罄竹难书。

从越战到伊战，一贯弄虚作假

美国国家安全局2005年解密的一份关于越南战争的研究报告显示，有情报官员故意扭曲证据，谎称1964年8月4日在北部湾巡航的美军驱逐舰遭到越南鱼雷艇袭击。时任美国总统林登·约翰逊随后下令对越南北部进行轰炸，“北部湾事件”成为美国对越南战争升级的导火索。

事实证明，情报部门是美国推行霸权主义、实行对外干涉的重要工具，而弄虚作假是美国情报界惯用手法。

美国情报体系十分庞大，由联邦政府多个部门下属的18个机构组成，年预算总额超过600亿美元，其搜集的信息以及相关分析是美国高层决策的重要参考依据。与此同时，情报界也是美国政客推行对外政策的重要工具，特别是在美国实施对外干涉时，二者经常“一唱一和”，美国发动或介入的多场战争都离不开情报机构的“煽风点火”。

一个广为人知的案例就是，美国曾宣称有“可靠情报”证明伊拉克拥有大规模杀伤性武器，并以此为由于2003年入侵伊拉克，但最终也没有找到确凿证据。当年在联合国安理会会议上，时任美国国务卿科林·鲍威尔拿着装有所谓“化学武器”粉末的试管来证明对伊动武的必要性，这一“经典画面”沦为全世界的笑柄。多年后，鲍威尔不得不公开承认情报有误，但同时仍坚称，当年整个美国情报界都对他“打包票”，说关于伊拉克“化武”的情报没问题。

美国《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼曾评论说，美国情报界之所以错误得出“伊拉克拥有大规模杀伤性武器”的结论，原因在于它们面临为美国发动战争提供“正当理由”的政治压力。“无论具体动机是什么，结局是在美国历史上留下了黑暗一章。又一次，我们被骗入战争。”

从虐囚到暗杀，向来不择手段

为达目的，美国情报机构可谓不择手段、无恶不作。

虐囚——美国国会参议院情报委员会2014年曾发布报告，详细描述了中情局在审讯囚犯时如何刑讯逼供，其使用的“加强审讯”手段包括水刑、剥夺睡眠、狭小空间禁闭、人身羞辱等。报告还指出，中情局试图掩盖虐囚行为并妨碍监管。该委员会时任主席黛安娜·范斯坦直言：中情局的行为是美国历史上的一个污点。

监听——美国情报机构以“国家安全”为名大搞监听活动，利用网络优势和黑客技术把触角伸向全球。今年5月，美国国家安全局被曝利用丹麦互联网设施监听一些欧洲盟国领导人，再次引发轩然大波。早在2013年，美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登就揭露了美国情报部门广泛监听国内外电话及互联网通信的行为。由此可见，美国情报界在这方面丝毫没有收敛，就算对盟友也未手下留情。

操纵媒体——中情局曾在冷战时期发起“知更鸟行动”，旨在通过操纵媒体影响大众舆论。美国著名调查记者卡尔·伯恩斯坦早在1977年就揭露，该计划招募的许多记者有偿为中情局提供情报，并根据其授意撰写“假新闻”。时至今日，美国一些媒体与情报机构仍保持着相互利用的关系，暗中充当情报界的“马前卒”。

暗杀——根据美国国会参议院发布的报告，中情局曾试图暗杀古巴等国领导人，还曾协助在智利、越南等国的暗杀行动。尽管美国此后出台了暗杀禁令，但英国《卫报》网站刊文指出，美国实际上从未彻底放弃这种恐怖主义手段，只是把“暗杀”一词改为“定点清除”。过去几十年，在情报部门支持下，美军频繁使用空袭方式清除海外目标人物，由此还造成大量平民伤亡。

美国近年来一直指责俄罗斯“干预”美国选举，但美国情报专家洛克·约翰逊承认：“我们从1947年中情局成立就开始做类似的事。我们利用海报、批评文章、广告邮件、标语横幅等等，什么手段都用。我们在外国报纸上散布假消息。我们也会用装满现金的皮箱。”在美国看来，美国可以干预别国，而其他国家却不能干预美国。

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